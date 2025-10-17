«Нельзя проигрывать»: ветеран ЦСКА дал прогноз на матч с «Локомотивом»

Ничья для ЦСКА в центральном матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» станет положительным результатом, учитывая отсутствие защитника Мойзеса, вратаря Игоря Акинфеева и слабую игру в атаке, заявил NEWS.ru экс-защитник сборной СССР, ветеран армейцев Владимир Пономарев. По его мнению, «железнодорожники» почувствуют уверенность в случае победы.

Я думаю, если ЦСКА сыграет вничью с «Локомотивом» на его поле, это будет хорошим результатом. У нас слабое нападение, но хорошие полузащита и защита. У «Локомотива» наоборот — слабая защита и приемлемая атака. Я думаю, будет 0:0. Это будет лучший вариант для армейцев. Ни в коем случае нельзя проиграть, тогда ЦСКА упустят инициативу. Команде тяжело даются голы, никак не улучшится нападение. «Локомотив» в случае победы получит уверенность в себе, — сказал Пономарев.

Ранее экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой назвал «Локомотив» небольшим фаворитом матча против ЦСКА. По его мнению, красно-зеленые прибавили по сравнению с прошлым сезоном. Мостовой считает, что вероятным исходом встречи станет ничья.