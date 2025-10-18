Исполнитель хита «Ягода-малинка» резко сменил имидж

Певец Хабиб кардинально сменил имидж, перекрасившись в блондина, передает MK.RU. Исполнитель хита «Ягода-малинка» сообщил, что решился на этот шаг в связи с участием в концерте, где он исполнит песню на стихи Сергея Есенина.

В этом году 130 лет со дня рождения Сергея Есенина. Меня пригласили поучаствовать в концерте и исполнить песню на его стихи. Ради этого я изменился. Решился сразу. Потому что смена имиджа для артиста — это всегда интересно, — поделился артист.

Певец рассказал, что адаптация к новому образу оказалась непростой задачей, несмотря на то что процесс изменения внешности прошел быстро. Сейчас его приоритетом является уход за волосами после резкого изменения цвета. Хабиб признался, что не рассматривает возможность новых экспериментов с образом в ближайшем будущем.

Ранее бывшая супруга российского футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк продемонстрировала кардинальную смену образа. Она отказалась от наращенных волос после 20 лет их использования и показала свой новый имидж с натуральными волосами, окрашенными в светлый оттенок.