27 сентября 2025 в 17:54

«Ахмат» разгромил «Акрон» и продлил серию без поражений

«Ахмат» обыграл «Акрон» со счетом 3:0 и продлил беспроигрышную серию

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Грозненский «Ахмат» обыграл тольяттинский «Акрон» со счетом 3:0 в матче 10-го тура Российской премьер-лиги, сообщается на сайте чемпионата. Встреча прошла на домашнем стадионе команды из Чечни.

Забитыми мячами отличились Эгаш Касинтура, открывший счет на третьей минуте, и Брайан Мансилья, оформивший дубль во втором тайме. «Ахмат» продлил свою беспроигрышную серию до семи игр и поднялся на седьмое место в таблице, набрав 15 очков. В то же время «Акрон» не выигрывает уже семь матчей подряд и находится на 14-й позиции с семью очками.

Ранее экс-футболист Сергей Кирьяков выразил сомнения в способности московского «Спартака» бороться за чемпионство в текущем сезоне. Он отметил, что для вхождения в группу лидеров команде необходимо демонстрировать стабильно качественный футбол.

Вместе с тем Кирьяков заявил, что руководство «Спартака» медлит с отставкой главного тренера Деяна Станковича. По мнению экс-футболиста, решение может быть принято после любого неудачного матча, поскольку болельщики ожидают от команды выхода на уровень «Зенита» и «Краснодара». На данный момент красно-белые занимают шестое место в таблице РПЛ с 15 очками после девяти туров.

