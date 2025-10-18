Молодожены приехали на отдых и провели четыре дня в плену

Молодожены приехали на отдых и провели четыре дня в плену Hürriyet: молодожены из Марокко попали в плен во время отдыха в Стамбуле

Молодожены из Марокко четыре дня провели в плену у афганцев в Стамбуле, сообщает турецкое издание Hürriyet. Преступники требовали за освобождение выкуп в размере $18 тыс. (1,4 млн рублей).

Инцидент произошел на прошлой неделе. В районе автовокзала Алибейкей люди услышали отчаянные крики женщины на арабском языке. Девушка выпрыгнула из окна недостроенного здания и умоляла о помощи. Прибывшей полиции она рассказала об удерживаемом там муже.

Как было установлено, их похитили сразу после приезда в Стамбул. Преступники связали их, лишили телефонов и начали названивать родственникам с требованием крупной суммы за освобождение. Пока задержан один участник группировки — 18-летний афганец.

До этого в Австралии двое мужчин совершили крупную кражу, проникнув в дом под видом полицейских. Двое злоумышленников раздобыли не только форму, но и фальшивые удостоверения. Внутри незваные гости провели около 50 минут. Один лжеполицейский следил за хозяевами, пока второй обыскивал чемоданы, матрасы и шкафы. Преступники скрылись, похитив кольцо, элитные часы Rolex и десятки тысяч долларов наличными.