Мужчина воссоединился с потерянным братом благодаря одной фотографии

Житель Великобритании, 44-летний Марк Торп, нашел своего старшего брата, которого их мать была вынуждена отдать на усыновление, сообщает Daily Mail. Всю жизнь Торп помнил о таинственном младенце, изображенном на старой фотографии в спальне матери. Этот снимок помог найти ему родственника.

Когда Марку было пять лет, мать рассказала, что это его старший брат Кевин. Она родила его в 19 лет, но родители заставили молодую мать-одиночку отдать младенца на усыновление в другую семью. По словам Торпа, Дайан никогда не забывала сына и скорбела об этой утрате. В 2023 году Торп похоронил мать, вновь увидел фотографию брата и решил его найти. Он обратился за помощью в телепрограмму Long Lost Family.

Примерно через неделю после смерти мамы я подумал, что можно попробовать найти Кевина. Мне нужно было найти брата, я хотел знать, что с ним случилось, как он рос, где он рос и чем его жизнь отличалась от моей, — рассказал Марк.

Команде шоу удалось найти 55-летнего Кевина в Глостершире, где он жил под именем Мартин, данным ему приемными родителями. Мужчины познакомились, и Мартин был до слез тронут историей своей биологической матери.

Ранее житель английского Дорчестера Мартин Уильямс с помощью металлоискателя нашел в поле бронзовую брошь. Мужчина принял ее за деталь игрушечной машинки, но специалисты выяснили, что это украшение относится к периоду римского правления в Британии (до 410 года н. э.) и является редким артефактом для этих мест.