23 сентября 2025 в 19:30

Британец нашел в поле «игрушку», которая оказалась редчайшим артефактом

Британец нашел бронзовую брошь возрастом около 2000 лет, приняв ее за игрушку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель английского Дорчестера Мартин Уильямс с помощью металлоискателя обнаружил на свежевспаханном поле бронзовую брошь возрастом около 2000 лет. Сначала мужчина не придал значения находке, поскольку рядом валялись игрушечные машинки 1960-70-х годов, пишет Independent.

Когда я нашел это, увидел, что сзади есть защелка, и поэтому подумал, что это какой-то значок, который мог носить ребенок, — рассказал Уильямс журналистам.

Бросив находку в мешок, мужчина отнес ее домой и только после очистки заметил, что это не детская игрушка, поскольку она выполнена из бронзы. Специалисты подтвердили, что брошь относится к периоду римского правления в Британии (до 410 года н.э.) и является редким артефактом для этих мест.

Если находку признают сокровищем по британскому законодательству, музей сможет приобрести ее с выплатой вознаграждения. В противном случае Уильямс планирует подарить артефакт владельцу поместья в благодарность за возможность вести поиски. Место находки держится в секрете, поскольку ранее там были обнаружены 14 топоров бронзового века. Всего же за четыре года поисков Уильямс нашел около 30 ценных предметов, включая римские монеты и средневековые кольца.

Ранее сообщалось, что житель Казахстана Асет Шайкин во время рыбалки нашел огромную кость мамонта длиной около метра. Мужчина передал артефакт археологам для изучения.

