На форуме «СО.ЗНАНИЕ» состоялось награждение лидеров ЭКГ-рейтинга Приволжья

На ЭКГ-форуме ответственного бизнеса «СО.ЗНАНИЕ» 17 октября наградили победителей премии «За вклад в достижение национальных целей развития». Как сообщил полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, ЭКГ-рейтинг создан для того, чтобы находить и поощрять лучшие примеры ответственного ведения бизнеса.

Лидерами ЭКГ-рейтинга Приволжского федерального округа стали предприятия: АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Кроме того, победителями стали АО «Полиэф» (входит в ПАО «СИБУР Холдинг»), АО «Аммоний» и АО «ПРОМИС».

Уверен, что это особенная победа. Она говорит о том, что каждая из компаний не просто заботится об экономических показателях, но, в первую очередь, берет на себя ответственность перед людьми, обществом и природой. Очень рад, что среди лидеров — и нижегородские компании «Оргхим» и «Промис», которые вкладываются во множество социальных проектов, связанных и с благополучием жителей, и с развитием территорий, и со спортом, — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что на ЭКГ-форуме ответственного бизнеса „СО.ЗНАНИЕ“ в Нижнем Новгороде обсудят ключевые темы в области экономики, социальной политики, демографии и экологии. Кроме того, участники поговорят о корпоративной культуре и партнерстве бизнеса с государством.