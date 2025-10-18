Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 18:40

«Ясное признание»: в ЕС возмутились отказом Польши выдать Журавлева

Филиппо осудил отказ Польши выдать ФРГ причастного к подрыву «Северного потока»

Дональд Туск Дональд Туск Фото: GRZEGORZ KRZYZEWSKI/IMAGO/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко раскритиковал отказ Польши выдать Германии украинца Владимира Журавлева, который может быть причастен к теракту на газопроводах «Северный поток». В соцсети X политик отметил, что правосудие в ЕС не работает в том случае, если оно неугодно властям.

Эти сумасшедшие европеисты признают, что правосудия не существует, когда оно противоречит «лагерю добра». Спасибо за предельно ясное признание, — отметил Филиппо.

Политик также назвал премьера Польши Дональда Туска, который одобрил решение суда, еврофанатиком. По словам Филиппо, глава правительства выступает против мира.

Ранее польский суд отклонил запрос Германии на экстрадицию украинского гражданина Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к подрывам газопроводов «Северный поток». Суд также постановил немедленно освободить задержанного. Туск назвал решение правильным и объявил о закрытии дела.

До этого кассационный суд Италии удовлетворил апелляцию защиты украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в подрыве «Северных потоков» в 2022 году, о его выдаче Германии. Адвокат Никола Канестрини заявил, что позже пройдет новое судебное заседание.

Польша
Франция
Германия
Северный поток
