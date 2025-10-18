Столичного трейдера арестовали после отправки террористам 500 рублей Трейдер Лоскутов стал фигурантом уголовного дела за помощь «Артподготовке»

Московского трейдера Андрея Лоскутова арестовали по подозрению в финансировании «Артподготовки» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена), пишет ТАСС. Речь идет о денежном переводе в размере 500 рублей. В материалах дела сказано, что Лоскутов отправлял деньги не позднее 2022 года.

Лоскутов совершил покупку на криптовалютной бирже в сети Интернет криптовалюты на общую сумму 500 рублей в интересах запрещенной в РФ организации «Артподготовка». Таким образом, фигурант совершил финансирование террористической организации, — сказано в документах.

Останкинский районный суд Москвы принял решение поместить под арест 41-летнего трейдера компании «Цифра брокер» Лоскутова. Из судебных материалов следует, что он имеет высшее образование, состоит в браке, воспитывает четверых несовершеннолетних детей.

Ранее в Москве задержали мужчину, которого подозревают в переводах криптовалюты на нужды Вооруженных сил Украины. По версии следствия, он проводил операции по реквизитам, которые распространял журналист Аркадий Бабченко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Следователи установили, что переводы осуществлялись в период с января 2023 по март 2024 года. Общая сумма перечисленных средств превысила 60 тыс. рублей.