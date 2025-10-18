Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 18:41

Столичного трейдера арестовали после отправки террористам 500 рублей

Трейдер Лоскутов стал фигурантом уголовного дела за помощь «Артподготовке»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московского трейдера Андрея Лоскутова арестовали по подозрению в финансировании «Артподготовки» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена), пишет ТАСС. Речь идет о денежном переводе в размере 500 рублей. В материалах дела сказано, что Лоскутов отправлял деньги не позднее 2022 года.

Лоскутов совершил покупку на криптовалютной бирже в сети Интернет криптовалюты на общую сумму 500 рублей в интересах запрещенной в РФ организации «Артподготовка». Таким образом, фигурант совершил финансирование террористической организации, — сказано в документах.

Останкинский районный суд Москвы принял решение поместить под арест 41-летнего трейдера компании «Цифра брокер» Лоскутова. Из судебных материалов следует, что он имеет высшее образование, состоит в браке, воспитывает четверых несовершеннолетних детей.

Ранее в Москве задержали мужчину, которого подозревают в переводах криптовалюты на нужды Вооруженных сил Украины. По версии следствия, он проводил операции по реквизитам, которые распространял журналист Аркадий Бабченко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Следователи установили, что переводы осуществлялись в период с января 2023 по март 2024 года. Общая сумма перечисленных средств превысила 60 тыс. рублей.

террористы
финансирование
Артподготовка
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Запорожье произошел взрыв
В МВД подтвердили задержание родственников Ирины Шевыревой
Экс- конгрессмен провел в тюрьме 84 дня вместо 87 месяцев благодаря Трампу
ВСУ блокируют в Купянске, охват Покровска: новости с фронтов СВО 18 октября
Медведев посетил полигон Капустин Яр
Лютый мороз и горы снега? Какая погода будет в Москве в ноябре: чего ждать
«Локомотив» приехал в Петербург и разгромил СКА
Американцы стали чаще отказываться от гражданства США
Именной мотоцикл Папы Римского ушел с молотка за €156 тысяч
Взрыв на «Авангарде», срочник расстрелял сослуживцев: что дальше
Зеленский упрекнул Трампа из-за слов о стремлении России к миру
В России потребовали расследовать до конца дело о «Северных потоках»
Костариканец умер на высоте 5200 метров на Эльбрусе
Вэнс ответил на споры вокруг «пророссийского» галстука главы Пентагона
Движение Карапетяна хочет отстранить от власти партию Пашиняна
В Германии нашли крупное месторождение лития на 43 млн тонн
Столичные полицейские заинтересовались избиением собаки в лифте многоэтажки
«Дым и пламя»: ученые показали чрезвычайно активную область на Солнце
Красный Крест продолжает искать тела погибших израильских заложников в Газе
В правительстве назвали сумму, выделенную для Белгорода и Брянска
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт
Общество

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.