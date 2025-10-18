Число заболевших кишечной инфекцией в Арзамасе выросло в разы В Арзамасе 15 школьников с кишечной инфекцией попали в больницу

В Арзамасе 50 человек обратились за медицинской помощью с жалобами на кишечную инфекцию, сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков на странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, 15 школьников были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

За два дня зафиксировано 50 обращений в лечебные учреждения, в стационаре оставлены 15 человек — дети с состоянием средней тяжести, но все с положительной динамикой и опасности нет. Остальные отпущены на амбулаторное лечение, — написал Пучков.

Министр добавил, что сейчас специалисты проводят лабораторные исследования взятых в школе проб. Результаты анализов станут известны в ближайшие дни. Он подчеркнул, что по итогам проверок ответственные лица понесут наказание.

Ранее мэр Арзамаса Александр Щелоков сообщал, что в школе «Созвездие» была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. По первоначальной информации, заболели восемь учеников, четверо из которых были госпитализированы. По факту случившегося прокуратура начала проверку.