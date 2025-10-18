Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 16:14

В Крыму разыскивают вандалов, которые травят ядом зеленые насаждения

В Алуште вандалы выливают на растения неизвестное вещество

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Алуште разыскивают вандалов, которые уничтожают молодые саженцы неизвестным веществом, сообщила глава администрации города Галина Огнева в своем Telegram-канале. По ее словам, камеры видеонаблюдения засняли действия злоумышленников. Сотрудники полиции начали расследование.

Нелюди вылили неизвестное вещество на молодые саженцы, которые мы совсем недавно высадили! Цель очевидна — уничтожить растения. С самого утра наши специалисты <…> совместно с подрядной организацией, осуществлявшей высадку зеленых насаждений, приложили все усилия для спасения растений, — рассказала она.

Ранее хулиганы дважды разбили зеркало у магазина основательницы фитнес-школы Анастасии Мироновой в центре Санкт-Петербурга. В сентябре мужчина ударил зеркало рукой и убежал. Спустя месяц компания прохожих пробила стекло ногой, и от удара даже рухнула рама. В третий раз неизвестные попытались утащить зеркало, но оно оказалось привязано веревкой.

До этого мужчина справил нужду на алтарь собора Святого Петра в Ватикане. Акт вандализма произошел на глазах у изумленных туристов.

