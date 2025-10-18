В Крыму разыскивают вандалов, которые травят ядом зеленые насаждения В Алуште вандалы выливают на растения неизвестное вещество

В Алуште разыскивают вандалов, которые уничтожают молодые саженцы неизвестным веществом, сообщила глава администрации города Галина Огнева в своем Telegram-канале. По ее словам, камеры видеонаблюдения засняли действия злоумышленников. Сотрудники полиции начали расследование.

Нелюди вылили неизвестное вещество на молодые саженцы, которые мы совсем недавно высадили! Цель очевидна — уничтожить растения. С самого утра наши специалисты <…> совместно с подрядной организацией, осуществлявшей высадку зеленых насаждений, приложили все усилия для спасения растений, — рассказала она.

