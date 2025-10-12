Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 10:32

Мужчина справил нужду на алтарь Святого Петра в Ватикане и попал на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мужчина справил нужду на алтарь собора Святого Петра в Ватикане, передает Corriere della Sera. Инцидент произошел на глазах изумленных туристов. О случившемся был проинформирован Папа Лев XIV, который выразил недоумение произошедшим.

Имя вандала не раскрывается. Посетитель сумел обойти турникеты, установленные вокруг алтаря, и поднялся по ступеням.

Он добрался до алтаря, где нагло спустил штаны и оскорбил алтарь, помочившись на него. Его тут же поймали присутствовавшие в соборе сотрудники жандармерии в штатском, — сказано в публикации.

Это не первый случай осквернения главного алтаря собора Святого Петра. В феврале 2025 года мужчина румынского происхождения уже забирался на алтарь и сбрасывал с него подсвечники.

Ранее двое мужчин потушили Вечный огонь на Марсовом поле. Задержанные признали вину. Один из них рассказал, что находился на Марсовом поле с другом, был пьян и вылил алкоголь на огонь, после чего тот потух.

До этого московского трэш-стримера Андрея Скутина арестовали после плевка в георгиевскую ленту. За осквернение символов воинской славы ему грозит срок.

