Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 16:48

Хулиганы дважды разбили зеркало у магазина Анастасии Мироновой

В Петербурге вандалы дважды разбили зеркало у магазина Анастасии Мироновой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Хулиганы дважды разбили зеркало у магазина основательницы школы фитнеса IRNBY Анастасии Мироновой в Санкт-Петербурге, информирует РЕН ТВ в Telegram-канале. По данным источника, первый инцидент произошел 15 сентября. Тогда молодой человек гулял около бутика, где стояло зеркало, после чего нанес удар правой рукой и скрылся с места.

Второй инцидент случился 11 октября. В этот раз к зеркалу пристала компания проходивших мимо магазина. Один мужчина ударил в стекло ногой и пробил его, а от действия упала рама. Сумма ущерба бутику Мироновой в результате правонарушений не называется.

Третье «нападение» на зеркало оказалось наименее опасным. Компания попыталась забрать предмет, но ничего не получилось, поскольку он был привязан веревкой. В результате «похитители» оставили зеркало и ушли.

Ранее россиянин устроил конфликт с продавщицей в Новосибирске, после чего его задержали правоохранители. Нарушитель оскорблял сотрудницу магазина из-за старой ссоры и разбил ей телефон. 40-летний мужчина утверждал, что женщина своим велосипедом разбила ему стекло на часах.

Санкт-Петербург
магазины
хулиганы
Россия
регионы
вандалы
улицы
правонарушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Россию вернули карту двухвековой давности, похищенную в годы ВОВ
Иосиф Пригожин рассказал о потере сознания на съемках
Экономист объяснила, почему ввели лимит на банковские карты
Живой вокал Веры Брежневой спровоцировал скандал в известной соцсети
Капитан «Урала» Бегич уехал из России
Еврокомиссия озвучила позицию по репарациям от Израиля за разрушения в Газе
Эксперт объяснила, кого коснется ограничение на количество банковских карт
Украина пошла на уступки Польше в одном вопросе
Аналитик предупредил Украину о возможной эвакуации городов
В Британии указали на раскол ЕС из-за «Северных потоков»
Арестованный генерал Кузнецов обратился к Путину: чего он добивается?
Гастроэнтеролог раскрыла, почему первая ложка еды всегда вкуснее
Общественные центры помощи открыли в шести регионах России
Садовод раскрыла, какие растения выдерживают первые заморозки
В Раде заявили о предсказуемости генералов ВСУ для России
«Есть договоренность»: депутат объяснил решение ЕС о репарациях от Израиля
В Госдуме предложили способ удешевить лекарства
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения по заложникам
Раскрыто наследство актрисы Дайан Китон
Мужчина бросился спасать тонущую жену, но скончался сам
Дальше
Самое популярное
«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.