Хулиганы дважды разбили зеркало у магазина Анастасии Мироновой

Хулиганы дважды разбили зеркало у магазина основательницы школы фитнеса IRNBY Анастасии Мироновой в Санкт-Петербурге, информирует РЕН ТВ в Telegram-канале. По данным источника, первый инцидент произошел 15 сентября. Тогда молодой человек гулял около бутика, где стояло зеркало, после чего нанес удар правой рукой и скрылся с места.

Второй инцидент случился 11 октября. В этот раз к зеркалу пристала компания проходивших мимо магазина. Один мужчина ударил в стекло ногой и пробил его, а от действия упала рама. Сумма ущерба бутику Мироновой в результате правонарушений не называется.

Третье «нападение» на зеркало оказалось наименее опасным. Компания попыталась забрать предмет, но ничего не получилось, поскольку он был привязан веревкой. В результате «похитители» оставили зеркало и ушли.

Ранее россиянин устроил конфликт с продавщицей в Новосибирске, после чего его задержали правоохранители. Нарушитель оскорблял сотрудницу магазина из-за старой ссоры и разбил ей телефон. 40-летний мужчина утверждал, что женщина своим велосипедом разбила ему стекло на часах.