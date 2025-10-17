Неизвестные с оружием напали на людей в центре Киева

Неизвестные с оружием напали на людей в центре Киева

Неизвестные вооруженные лица совершили нападение на людей в центре Киева, сообщает издание «Страна.ua». На видеокадрах зафиксировано, как один из нападавших удерживает человека, а второй под дулом пистолета заставил двоих людей сесть в автомобиль.

Видеоматериалы демонстрируют применение физической силы и огнестрельного оружия против гражданских лиц. Издание не предоставляет дополнительных сведений об инциденте.

Ранее стало известно, что в Тернопольской области проводятся массовые задержания военнослужащих ВСУ. На данный момент задержаны семь человек. Силовики подозревают их в совершении ряда тяжких преступлений, включая незаконное лишение свободы, применение пыток и вымогательство.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что командование Вооруженных сил Украины сознательно игнорирует системные нарушения воинской дисциплины в подразделениях. Парламентарий отметил, что результатом утраты контроля стало распространение пьянства, наркомании и криминала в армейской среде.