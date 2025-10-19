Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 07:09

Панарин принес «Рейнджерс» победу над «Монреалем»

Гол и три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Монреаль» в НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (10) уходит от защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Джейка Маззина Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (10) уходит от защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Джейка Маззина Фото: Evan Buhler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщается на сайте хоккейной лиги. Матч завершился со счетом 4:3. Он проходил на стадионе Centre Bell в Монреале.

Российский нападающий Артемий Панарин принес победителям один гол и три результативные передачи. Эта шайба стала для него первой в сезоне. По итогам игры российского хоккеиста признали первой звездой.

Второй звездой матча стал нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад, который смог набрать два очка (1+1). Третьей — защитник «Монреаля» Ноа Добсон, забросивший шайбу.

Ранее вице-комиссар Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что лига не намерена проводить особую церемонию в честь российского нападающего и капитана клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, когда он забросит свою 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах. На данный момент в активе хоккеиста 898 заброшенных шайб в НХЛ.

До этого нападающий Владимир Михалев перешел из «Сибири» в новокузнецкий «Металлург». Трансфер был осуществлен в форме обмена с денежной компенсацией. За сезон в составе «Сибири» Михалев отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами. В 25 играх КХЛ его показатель полезности составил -2.

