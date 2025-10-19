Панарин принес «Рейнджерс» победу над «Монреалем» Гол и три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Монреаль» в НХЛ

Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщается на сайте хоккейной лиги. Матч завершился со счетом 4:3. Он проходил на стадионе Centre Bell в Монреале.

Российский нападающий Артемий Панарин принес победителям один гол и три результативные передачи. Эта шайба стала для него первой в сезоне. По итогам игры российского хоккеиста признали первой звездой.

Второй звездой матча стал нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад, который смог набрать два очка (1+1). Третьей — защитник «Монреаля» Ноа Добсон, забросивший шайбу.

