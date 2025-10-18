Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 15:56

Задымление произошло на одном из столичных вокзалов

На Белорусском вокзале в Москве произошло задымление под платформой № 5

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На Белорусском вокзале в Москве произошло задымление, сообщила пресс-служба Московской железной дороги. В 14:00 оно было ликвидировано. В пресс-службе добавили, что никто не пострадал. В данный момент устанавливаются причины задымления.

Сегодня в 13:34 на Белорусском вокзале произошло задымление под платформой № 5, с которой поезда МЦД-1 отправляются в сторону Лобни, — говорится в сообщении.

Ранее пассажирский вагон поезда Garib Rath Express загорелся во время следования из Лудхияны в Дели. Машинист экстренно затормозил, чтобы спасти людей. Пассажиры быстро схватили вещи и выбежали из вагона. Однако из-за паники пострадали несколько человек. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

До этого мощный пожар произошел в главном международном аэропорту Бангладеш Хазрат Шахджалал в Дакке. Воздушная гавань перестала принимать и отправлять самолеты. Пламя охватило грузовой отсек. Возгорание ликвидировали гражданская авиация, пожарные, армия, военно-воздушные и военно-морские силы.

