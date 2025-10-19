Жесткий натиск под Угледаром, крах ВСУ: новости с фронтов СВО 19 октября

ВС России наступают на большинстве направлений спецоперации, сообщают военкоры. Какие известны последние новости с фронтов СВО 19 октября, как украинские войска попали под жесткий натиск под Угледаром, когда ожидается серьезный прорыв ВС РФ и крах обороны ВСУ?

Что происходит на фронтах СВО 19 октября, последние новости

На Херсонском участке ВС России атакуют на левом берегу Днепра, артиллерия и дроноводы наносят удары по позициям ВСУ близ мостов у Антоновки; на Запорожском — разворачиваются тяжелые бои в Степногорске, украинские войска пытаются контратаковать, утверждает экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

По сообщениям источника, российские войска освободили Полтавку и сходу выбили ВСУ из соседнего Охотничьего на Угледарском участке. ВС РФ за последние дни продвинулись почти на 10 км на направлении Вербовое — Приволье, установили контроль над участком площадью более 15 км на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, добавил политик.

«Основная задача — прорваться в Даниловку, где проходит одна из трасс снабжения ВСУ в Гуляйполе из Покровского. Для этого надо отбить Егоровку и Вишневое. Выше по фронту армия России продвигается на север от Алексеевки к Волчьему. Стараются наши обойти Великомихайловку и Орестополь, где у ВСУ оборудованы мощные укрепы», — утверждает экс-нардеп.

ВС России продвигаются вдоль железной дороги у Молодецкого, ведут бои за развилку из Покровска на Гришино; ВСУ малыми группами просачиваются из Покровска, где российские войска ведут бои в центре; на юге от города освобождено Чунишино, сообщил Царев.

Территория у трассы от Чунишино также перешла под контроль российских войск, что при развитии наступления с юга на север создает риск окружения мирноградской группировки ВСУ; в этом районе ВС РФ закрыли один из карманов между Красным Лиманом и Мирноградом; отмечаются успехи в Роднинском, добавил источник.

«На „добропольском выступе“ наши войска продвигаются в районе Суворово, Никаноровки, на северо-западе от Бойковки. Сообщают, что наши выбили ВСУ из поселка Новый Донбасс. На противоположной стороне выступа ВСУ пытаются стабилизировать фронт в районе Владимировки», — пишет политик.

Царев сообщил, что на Константиновском участке армия России расширяет плацдарм для штурма южного предполья Константиновки; зачистив южный берег Клебан-Быкского водохранилища, ВС РФ обходят его с восточной стороны, продвигаются между Плещеевкой и Александро-Шультино; идут бои на восточной окраине Константиновки. На Северском направлении на 2 км увеличена зона контроля в районе Переездное — Выемка, добавил экс-депутат Рады.

«На Краснолиманском отрезке ВС РФ продвигаются на востоке от Красного Лимана. Севернее страусиной фермы, над Ямполем, расширен контроль в лесу вдоль дороги на Масляковку. В районе Заречного идут бои за Яр Пиньков. Есть успехи выше по фронту — в кармане у Мирного. Под контроль наших войск перешел Ставчанский перекресток на севере от Ставок, половина этого села в серой зоне. Кроме этого, ВС РФ выходят в район Яровая — Новоселовка — Дробышево — Пришиб, чтобы блокировать Красный Лиман с северо-запада. В Дробышево бои сместились в центр. Установлен контроль над юго-западной частью Новоселовки – ВСУ отходят в район Яровой», — пишет Царев.

По направлению Радькова — Мирное, вдоль шоссе Чугуев — Купянск, ВС России стремятся создать глубокий обход Купянска; российские войска заняли новые позиции близ Амбарного и на окраинах Отрадного. На Харьковском участке штурмовики армии РФ продолжают выдавливать ВСУ с левобережья Волчанска, развивают наступление в районе Тихого, отметил источник.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Когда рухнет оборона ВСУ

Российская армия может совершить серьезный прорыв в зоне специальной военной операции в декабре, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

«Ничего нового не скажу, но у ВСУ есть большая проблема с личным составом. Она все время обостряется. Личного состава действительно становится все меньше и меньше, и в конечном итоге оборона ВСУ скоро рухнет. Когда именно она рухнет — не знаю. Наверное, можно предположить, что при нынешнем продвижении и боях, возможно, какой-то серьезный прорыв Россия сделает в декабре. Это еще никакая не победа. Бои будут продолжаться. Но, возможно, после этого у [президента Украины Владимира] Зеленского прорежется разум», — отметил Перенджиев.

