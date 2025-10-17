Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Политолог оценил риски для США после введения 500% пошлин против Китая

Политолог Солонников: введение 500% пошлин против КНР ударит по экономике США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Введение США 500% пошлин против Китая больно ударит по экономике самих американцев, заявил 360.ru политолог Дмитрий Солонников. Он отметил, что такая инициатива главы Белого дома Дональда Трампа не пополнит бюджет Штатов, а приведет к обратному эффекту. По его словам, торговля США с Китаем фактически прекратится.

Эти пошлины — это не сбор денег. Это остановка торговли. Не будет никто эти пошлины собирать, с ними никто торговать не станет. Поэтому нет, здесь денег не собрать, — отметил Солонников.

Он пояснил, что всего несколько месяцев таких пошлин приведут к коллапсу американской экономики. В частности, для самого Трампа это грозит большой потерей политической поддержки.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен создать фонд помощи Украине за счет доходов от пошлин против Китая. Речь идет о тарифах в размере 500% на китайские товары.

