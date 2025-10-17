Путин поздравил коллектив RT с 20-летием

Президент Владимир Путин поздравил RT с двадцатилетием и отметил быстрый рост аудитории телеканала, благодаря профессионализму. Он отметил, что «миллионы людей на планете все больше и больше смотрят, слушают, внимают тому», что делает компания, коворится в сообщении телеканала.

Я вот сам для себя думаю, иногда сам себе задаю вопрос: а почему же так получается? И ответ на самом деле простой. Потому что вы, несмотря на то давление, которое оказывается на журналистов Russia Today, на всякие запреты, на всякие санкции, на ограничения административного и финансового характера, — вы говорите то, что думаете, — сказал президент России.

Путин подчеркнул в поздравлении, что именно это, а также профессионализм, с которым подается информация подкупает зрителей. Он отметил искренность, достоверность и объективность предоставляемых данных.

Ранее Путин направил поздравление российским педагогам по случаю их профессионального праздника. В своем обращении глава государства отметил особую значимость учительской профессии для развития страны.