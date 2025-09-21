«Нужно ставить диагнозы»: мэр Ялты высказалась о санкциях Зеленского Мэр Ялты Павленко призвала ставить диагноз после санкций Киева против нее

Киевским властям необходимо поставить диагноз, заявила мэр Ялты в Крыму Янина Павленко в своем Telegram-канале. Таким образом она отреагировала на свое включение в санкционный список Украины. По словам Павленко, она уже давно перестала вникать в такого рода сообщения.

Давно перестала вникать в такого рода сообщения. Можно вывезти комика из цирка, а цирк из комика — нет. Сложно комментировать там, где нужно ставить диагнозы, — сказала глава городской администрации.

Как отметила Павленко, украинские власти говорят, что уже скоро они будут пить кофе на набережной Ялты. По ее словам, это подтверждает, что Киев живет в «параллельной реальности». При этом сам Крым переживает настоящее возрождение, отметила глава Ялты.

Каждый работает на своем месте на благо любимого полуострова и великой страны. Продолжаем в том же духе, — добавила она.

