«Крыша поехала»: военэксперт о словах Ющенко о походе на Москву Военэксперт Дандыкин назвал Ющенко сумасшедшим после слов о походе ВСУ на Москву

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил NEWS.ru, что экс-президент Украины Виктор Ющенко «сошел с ума». Таким образом он оценил идею бывшего лидера этой страны приказать ВСУ дойти до Москвы.

Ющенко давно сошел с ума. С тех пор как начал вышиванками покрывать всю Украину. Это доморощенный такой националист под присмотром США, у него жена — гражданка США, при нем все начиналось, включая первую цветную революцию. Поехала крыша и у него, и у тех, кто за него голосовал, — считает Дандыкин.

Ранее Ющенко заявил, что Украина должна стать «бронежилетом Европы». Он добавил, что Киев не должен останавливаться на границах 1991 года и призвал «идти на Москву». Кроме того, бывший глава государства отверг предложения о мирном урегулировании конфликта.

До этого президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание отдельных штурмовых подразделений в ВСУ. По его словам, решение уже принято, подготовительные мероприятия завершат через 10 дней. В состав войдут подразделения с беспилотниками.