Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 11:17

«Четыре ствола на тушение»: исторический центр Ялты охватил мощный пожар

МЧС сообщило о возгорании в историческом центре Ялты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар охватил 400 кв. м здания в историческом центре Ялты, недалеко от центральной набережной, сообщили представители ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. По информации ведомства, из-за возгорания были эвакуированы 62 человека. Спасатели оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации огня.

На ул. Екатерининская огнеборцы ликвидируют возгорание на территории многоквартирного домовладения разной этажности. Звеньями газодымозащитной службы проведена разведка. Эвакуировано 62 человека. Подано четыре ствола на тушение. Площадь пожара 400 кв. м, — говорится в сообщении.

Ранее в Кировском районе Санкт-Петербурга в результате пожара в однокомнатной квартире погибла женщина. Инцидент произошел в доме № 95 на проспекте Ветеранов. На место ЧП выехали 15 сотрудников МЧС, задействовав три единицы техники. Пожар потушили примерно за полчаса, огонь охватил около двух квадратных метров.

Кроме того, в Тюмени сотрудники МЧС России тушили пожар в административном здании. Сообщение о возгорании трехэтажного строения на улице Эрвье поступило 21 сентября около 16:00. Огонь охватил кровлю на площади примерно 400 квадратных метров.

Ялта
пожары
МЧС РФ
спасатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Священник объяснил, можно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовалась из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас — получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.