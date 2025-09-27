«Четыре ствола на тушение»: исторический центр Ялты охватил мощный пожар МЧС сообщило о возгорании в историческом центре Ялты

Пожар охватил 400 кв. м здания в историческом центре Ялты, недалеко от центральной набережной, сообщили представители ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. По информации ведомства, из-за возгорания были эвакуированы 62 человека. Спасатели оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации огня.

На ул. Екатерининская огнеборцы ликвидируют возгорание на территории многоквартирного домовладения разной этажности. Звеньями газодымозащитной службы проведена разведка. Эвакуировано 62 человека. Подано четыре ствола на тушение. Площадь пожара 400 кв. м, — говорится в сообщении.

