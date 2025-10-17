Личная жизнь, «война» с Кадышевой, слова об СВО: как живет Надежда Бабкина

Личная жизнь, «война» с Кадышевой, слова об СВО: как живет Надежда Бабкина

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина продолжает творческую деятельность. Как живет певица, какие последние новости выходили о ней?

Какие последние новости выходили о Бабкиной

Накануне певица Надежда Бабкина в разговоре с NEWS.ru заявила, что в России наблюдается всплеск интереса к народному жанру, это произошло, так как граждане устали от европейской и американской культур. По ее мнению, этим необходимо воспользоваться.

«Это запрос общества. И у меня такое ощущение — все поднаелись. Поднаелись европеизацией, американизацией. Появился интерес: „А что это?“ <…> Вдруг и неожиданно это (интерес к народному жанру. — NEWS.ru) все пошло. Мне кажется, надо воспользоваться этой ситуацией, если народный жанр сейчас интересен и детворе, и взрослым. Надо воспользоваться тем, кто работает с народным жанром, закрепиться и предлагать не назидательные варианты», — сказала артистка.

Кроме того, певица считает, что народная музыка переживает новый этап развития и больше не должна восприниматься как третьесортная. По ее мнению, творчество коллектива «Русская песня» востребовано уже на протяжении полувека.

«Пора прекращать говорить о народном жанре как о третьесортном. Мы все имеем по три высших образования. И понимаем, что мы делаем», — сказала Бабкина.

Также Бабкина заявила, что с удовольствием бы записала совместную песню с SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). При этом она признала, что, хоть у нее и могут быть грандиозные планы, у музыканта своя команда, которая готовит его выступления.

«С удовольствием. У меня-то планы могут быть грандиозные, но у человека же свои планы, правильно? У него своя команда, которая [разрабатывает] его планы, и они все делают. Но я не буду возражать», — сказала Бабкина.

Она также отметила, что «частенько» беседует с Дроновым. По ее словам, SHAMAN приходит к ней в театр. Бабкина подчеркнула, что знакома с артистом уже «очень давно».

Правда ли, что Бабкина «воевала» с Кадышевой

В 2011 году на пресс-конференции в Приморье Бабкина заявила журналистам, что она является единственной исполнительницей народной песни, и назвала творчество Кадышевой «попсой».

Надежда Георгиевна также раскритиковала концертные наряды Кадышевой. «Безобразно одетая. Я не понимаю, кто у них художник по костюмам, но это носить стыдно! И еще при этом говорить, что она исполняет народный жанр. Зачем позорить-то? Народ никогда так не одевался, народ никогда не выставлял себя так пошло», — добавила художественный руководитель ансамбля «Русская песня».

Кадышева ответила коллеге в эфире одной из программ. Она отметила, что Бабкина хоть и ведет «Модный приговор», но так и не научилась разбираться в трендах.

Позднее Надежда Георгиевна выразила категорическое требование к организаторам фестиваля в Крыму. Она настаивала на исключении Кадышевой из программы мероприятия.

«Бабкина выставила нам условия. Она нервно кричала в трубку и требовала, чтобы Кадышевой не было в ялтинских краях, иначе она отказывается принять участие в конкурсе», — рассказал менеджер московского представительства «Крым Мьюзик Фест».

С тех пор считается, что Бабкина и Кадышева воюют друг с другом. Супруг Кадышевой Александр Костюк не подтвердил эту информацию в беседе с NEWS.ru.

«У людей, которые занимаются своим делом, нет времени на сплетни и вражду. Обе певицы занимают свою нишу на российской эстраде и выполняют важную миссию по популяризации русской песни», — сказал Костюк.

Что Бабкина говорила про СВО

Надежда Бабкина считает, что артисты, осудившие спецоперацию, не едут в Донбасс из страха.

«Трусят. А потом боятся извиниться», — комментировала исполнительница.

Она подчеркнула, что критиковать проще, чем «поехать, посмотреть, поучаствовать и занять четкую позицию».

В июне 2023 года исполнительница посетила учебный центр Кубанского казачьего войска. Там она выступила перед военнослужащими, принимающими участие в специальной военной операции. В рамках фестиваля-марафона «Песни России» певица также провела встречу с солдатами.

«Удалось пообщаться с бойцами, которые отправятся на передовую 5 июля. Это очень важно — просто поговорить, сказать напутственные слова, поддержать, благословить», — делилась артистка в соцсетях.

Помимо этого, исполнительница приезжала с концертами в новые регионы и военные госпитали и много общалась с солдатами.

Читайте также:

Умер легендарный гитарист Kiss Фрейли: причина, что известно

Новый роман, творческая пауза, дочери от Учителя: где сейчас Юлия Пересильд

Продажа недвижимости в РФ, долги, мнение об СВО: где сейчас Хазанов