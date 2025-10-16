Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 14:33

«Планы грандиозные»: Бабкина заговорила о совместной песне с SHAMAN

Бабкина заявила, что с удовольствием записала бы совместную песню с SHAMAN

Надежда Бабкина и SHAMAN Надежда Бабкина и SHAMAN Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Певица, художественный руководитель театра «Русская песня» народная артистка России Надежда Бабкина заявила на пресс-конференции, посвященной 50-летию ансамбля «Русская песня» и подготовке к юбилейному концерту, что с удовольствием бы записала совместную песню с SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). При этом она признала, что, хоть у нее и могут быть грандиозные планы, у музыканта своя команда, которая готовит его выступления, передает корреспондент NEWS.ru.

С удовольствием. У меня-то планы могут быть грандиозные, но у человека же свои планы, правильно? У него своя команда, которая [разрабатывает] его планы, и они все делают. Но я не буду возражать, — сказала Бабкина.

Она также отметила, что «частенько» беседует с Дроновым. По ее словам, SHAMAN приходит к ней в театр. Бабкина подчеркнула, что знакома с артистом уже «очень давно».

Бабкина также обратила внимание, что в России наблюдается всплеск интереса к народному жанру. По ее мнению, это произошло, так как граждане устали от европейской и американской культур. При этом Бабкина уверена, что этим необходимо пользоваться.

