Новый роман, творческая пауза, дочери от Учителя: где сейчас Юлия Пересильд

Актриса Юлия Пересильд сообщила, что ее сердце больше несвободно. Что известно о новом романе артистки, как сложилась ее личная жизнь, почему она не снимается в крупных проектах после «Вызова»?

Что Пересиль рассказала о новом романе

«У меня есть вторая половинка. Точно не поддерживаю историю, что женщина должна все сама, все одна. Я уже была там, я знаю этот путь, я его проходила. Это очень интересно, очень, но недолго… Очень тяжело быть одной! И не надо быть одной. Конечно, лучше одной, чем абы как — моя такая история, но, конечно, мечтать надо о любви, о парности», — рассказала актриса в программе Aleko in my bag на платформе VK.

По мнению Пересильд, женщина должна оставаться женщиной: «и слабой быть, и глупой быть».

«Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет — это я проходила. Это вот здесь оно, не в сумке, а сзади, как рюкзак, как запасной парашют. У меня эта опция есть, безусловно. Но я бы не хотела ей пользоваться в своей обычной жизни. Я бы хотела быть цветочком, о котором заботятся, которого любят», — добавила артистка.

Как сложилась личная жизнь Пересильд

Несколько месяцев назад Юлия поделилась с поклонниками, что ее отношения с актером Михаилом Тройником завершены.

«Мы расстались. С благодарностью и уважением друг к другу мы приняли такое решение какое-то время назад. Во избежание слухов, сплетен, коих уже немало, — говорим об этом сейчас сами. Никто не виноват», — объявила тогда звезда.

У актрисы двое детей — Анна и Мария, которых она родила от режиссера Алексея Учителя. На протяжении 10 лет пара скрывала свои отношения, хотя часто появлялась вместе на публике. При этом Учитель был женат на Кире Саксаганской и вместе с ней воспитывал сына Илью.

Учитель говорил, что Пересильд была просто его музой. Тишина была нарушена лишь в 2017 году, когда актрису и режиссера заметили гуляющими вместе не только на улице, но и в магазине.

«Отец моих детей — Алексей Учитель. Алексей хороший папа, который заботится о дочерях. Я действительно ненавижу говорить о личной жизни. Иногда коллеги женятся, выходят замуж и потом выкладывают это все на обложки», — сообщила тогда Пересильд.

Известно, что дочери режиссера и актрисы записаны на фамилию матери, хотя и признаны отцом. Учитель подчеркивал, что никогда не отказывался от детей.

Слухи о расставании пары распространились в 2021 году. Когда Пересильд полетела в космос ради съемок фильма «Вызов», то поклонники спрашивали у нее, не против ли был Учитель. Тогда актриса официально сообщила, что они уже несколько лет не вместе, но сохранили хорошие отношения ради детей.

Правда ли, что Пересильд взяла творческую паузу

Юлия Пересильд могла взять творческую паузу для восстановления после полета в космос, заявил кинокритик Александр Голубчиков. Таким образом он прокомментировал отсутствие у артистки проектов, сопоставимых с фильмом «Вызов».

«То, что она решила отдохнуть, вполне оправдано. Допускаю, что гонорар за риск позволил сделать перерыв. У нее был яркий проект „Финист. Первый богатырь“. Образ бабы-яги гарантировал ей доход, потому что это франшиза», — заявил он.

В 2025 году Юлия Пересильд появилась в фильмах «ON и Она» и «Мужу привет». Также с участием актрисы ожидаются премьеры картин: «Тайный город», «Рождение империи», «Красавица», «Космическая собака Лида», «Черновик».

