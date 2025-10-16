«Грэмми», мошенники, поддержка СВО: как живут Валерия и Пригожин

Музыкальный продюсер и муж Валерии Иосиф Пригожин сообщил, что на музыкальную премию «Грэмми» была номинирована песня из любимого альбома певицы. Что об этом известно, как сейчас живут супруги?

Как песня Валерии прошла отборочный этап «Грэмми»

Песня российской певицы Валерии «Исцелю» прошла отборочный этап музыкальной премии «Грэмми». По словам артистки, дальнейшую судьбу композиции будут определять эксперты Национальной академии искусства и науки звукозаписи.

«Моя песня „Исцелю“ из одноименного альбома прошла отборочный этап премии „Грэмми“», — написала Валерия.

Певица добавила, что не знает, удостаивались ли раньше песни на русском языке такой премии. Валерия выразила благодарность команде, которая участвовала в создании композиции, в том числе своему сыну Артемию, саунд-продюсеру и аранжировщику Andy Platon.

По словам мужа Валерии Иосифа Пригожина, для исполнительницы это событие стало приятной неожиданностью.

«Конечно же, мы ни на что не надеемся и ни на что не рассчитываем, но для нас [номинация на „Грэмми“] была приятной неожиданностью. Этот альбом один из наших любимейших, и это последний альбом Валерии, на который мы сделали ставку. Благодаря международной творческой группе во главе с нашим сыном, при участии продюсера Andy Platon песня „Исцелю“ на качественном уровне смогла оказаться в этом лонглисте. Мы об этом даже не мечтали, честно вам скажу», — отметил Пригожин.

Он добавил, пока сложно делать прогнозы, удастся ли Валерии с данной композицией выиграть премию. Но, отметил продюсер, сама номинация русскоязычной песни — уже большое счастье.

«Выиграем ли мы или нет, мне трудно сказать. Но все-таки песня на русском языке, сделана она суперкачественно, и сама номинация — это большое счастье. Да, можно было бы, например, на английском языке песню выпустить, что-то еще пытаться сделать. Но то, что она на русском, и то, что у нас появился хоть какой-то шанс и окно возможностей, это вызывает огромную радость человеческую», — заключил он.

Как Валерия и Пригожин чуть не стали жертвами мошенников

В октябре Пригожин рассказал о попытке мошенников обмануть его и Валерию с помощью технологии «липсинк» по видео. Он подчеркнул, что современные методы обмана стали крайне опасными и трудными для распознавания.

«Мне недавно позвонили по видео с липсинком. У меня есть друг, так голос был просто его! Но друг мне редко звонит, и я подумал: чего это он?» — отметил Пригожин.

Когда Валерия перезвонила «другу», выяснилось, что его аккаунт взломан. Медиаменеджер добавил, что мошенников следует приравнивать к убийцам, иначе они не остановятся и продолжат обманывать людей, особенно пожилых, которые менее знакомы с современными технологиями. Продюсер отметил, что ему часто звонят неизвестные, якобы представляющие ТСЖ, но такие звонки он сразу сбрасывает.

За месяц до этого Telegram-канал Mash сообщил, что Пригожина и Валерию обманул турецкий таксист на $12 тыс. (1 млн рублей). По данным источника, стамбульская полиция искала мошенника по всему городу, когда узнала российских знаменитостей.

Канал отмечает, что супруги поймали попутку, а водитель вежливо попросил оплатить поездку картой заранее, начал заговаривать паре зубы и протянул терминал, после чего Пригожин приложил карту, но оплата якобы не прошла. Оказалось, что таксист сделал так несколько раз, списывая все на технические неполадки.

В результате поездка сорвалась, а звезды заметили, что аферист списал не $30, а огромную сумму. Авторы поста указали, что Пригожин успел сфотографировать автомобиль, прежде чем аферист покинул место преступления. Стало известно, что артисты обратились в полицию, где узнали Валерию, а мошенника поймали, доставили в отделение и заставили извиниться, вернув все деньги в виде наличных.

Как Пригожин и Валерия относятся к СВО

Иосиф Пригожин на следующий день после начала СВО поддержал действия российской власти и заявил, что вся ответственность за конфликт лежит на Киеве. Продюсер отметил, что Украина не собирается выполнять свои обязательства по Минским соглашениям, поэтому Россия вынуждена была пойти на такой шаг.

«К великому сожалению, Украина, которую я бесконечно люблю, для меня воспринимается как буферная для выяснения отношений с Россией. Это мое личное восприятие», — сказал он «Ямал-Медиа».

Певица Валерия после начала СВО отменила свои выступления. По ее мнению, концерты на тот момент не были «созвучны настроению людей».

В январе 2023 года Иосиф Пригожин и Валерия были внесены в санкционный список Украины, а 20 июля того же года подпали под санкции Канады за поддержку политики российской власти. Певица также с 2014 года находится в черном списке Министерства иностранных дел Латвии из-за поддержки воссоединения Крыма с Россией.

