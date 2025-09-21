Отбывающая наказание Ле Пен рвется на выборы в парламент Франции Осужденная Ле Пен собирается участвовать в парламентских выборах во Франции

Лидер фракции партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен в интервью Journal du Dimanche выразила надежду на участие в досрочных выборах, если президент страны примет решение о роспуске законодательного органа. В марте суд признал ее виновной в создании централизованной системы отмывания денег Европейского парламента.

Если произойдет роспуск, то я думаю, что смогу баллотироваться, — подчеркнула политик.

По словам Ле Пен, она подала несколько жалоб и ссылается на судебную практику конституционного совета, которая дает ей возможность оспаривать решение до его окончательного утверждения. Она уточнила, что заявление также направлено в Европейский суд по правам человека.

Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы — первую половину срока она будет отбывать под домашним арестом с электронным браслетом, вторую — условно. Кроме того, ее обязали выплатить штраф в размере €100 тысяч (9,8 млн рублей). Также в течение следующих пяти лет политику запрещено участвовать в выборах.