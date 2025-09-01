День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 23:15

«Помахала»: операторы дронов РФ помогли женщине из ВСУ сдаться в плен

Российские операторы беспилотников проводили женщину из ВСУ, которая хотела сдаться в плен РФ, рассказали бойцы телеканалу «Звезда». По их словам, военнослужащую передали в тыл.

Мы летали и заметили — женщина из ВСУ. Подлетели ниже и начали ее сопровождать. Она помахала, поняла, что мы ее видим, и мы продолжили ее вести. Пехота ее перехватила, довела до определенной точки, и дальше ее передали в тыл, — отметил оператор-сапер Денис Литвин.

Ранее бойцы ВСУ атаковали несколькими FPV-дронами сослуживца, который пытался сдаться в плен Вооруженным силам России, один из них достиг своей цели и ликвидировал солдата. Инцидент произошел на Запорожском направлении. На опубликованных кадрах можно увидеть, как изможденный и полураздетый мужчина с поднятым импровизированным белым флагом идет около железной дороги.

Также стало известно, что ВСУ используют российских военнопленных для восстановительных работ в Купянске. По международному праву в соответствии с Женевскими конвенциями военнопленные не могут использоваться на принудительных работах, особенно если это связано с военными усилиями противника.

