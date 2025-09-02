День знаний — 2025
02 сентября 2025 в 00:15

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 2 сентября 2025 года

Население города Порт-Артур (Далянь) встречает советских танкистов. 1945 год Население города Порт-Артур (Далянь) встречает советских танкистов. 1945 год Фото: Евгений Халдей / РИА Новости

Календарь каждого дня уникален и хранит в себе множество поводов для размышлений, поздравлений и воспоминаний. Если вы задаетесь вопросом, какой сегодня праздник и что делает этот день особенным в масштабах страны и мира, вы обратились по адресу. 2 сентября — это дата, которая объединяет в себе величие исторической памяти, уважение к профессионализму и даже немного сладкого безумия. Этот материал подробно расскажет обо всех значимых событиях, праздниках сегодня, 2 сентября, которые отмечают в России и за ее пределами.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

Какой сегодня день в России с точки зрения официального календаря? Прежде всего это День воинской славы и профессиональное торжество тех, кто стоит на страже нашего спокойствия.

День воинской славы: окончание Второй мировой войны

Эта памятная дата, установленная в России на 3 сентября, знаменует собой веху всемирно-исторического значения. Хотя Акт о безоговорочной капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года на борту линкора «Миссури», что формально завершило самую разрушительную войну в истории человечества, для нашей страны этот день имеет особое звучание.

Решающий вклад в разгром милитаристской Японии внес Советский Союз. Проведя блестящую стратегическую операцию, советские войска в кратчайшие сроки разгромили миллионную Квантунскую армию в Маньчжурии, лишив Токио последних надежд на продолжение сопротивления. Эта победа поставила финальную точку в многолетнем глобальном противостоянии.

Долгое время эта дата не имела в России официального статуса, находясь в тени празднования 9 Мая. Восстановление исторической справедливости произошло в апреле 2020 года, когда был принят Федеральный закон, утвердивший 3 сентября как День окончания Второй мировой войны. Таким образом, отвечая на вопрос, какой сегодня день, мы вспоминаем не только юридический акт капитуляции, но и подвиг советских солдат, принесших долгожданный мир на дальневосточные рубежи родины и всего мира.

Местное население освобожденного города Муданьцзян приветствует советские войска, освободившие их от японской оккупации. 1945 год Местное население освобожденного города Муданьцзян приветствует советские войска, освободившие их от японской оккупации. 1945 год Фото: Евгений Халдей / РИА Новости

День патрульно-постовой службы полиции России: в ответе за порядок

Отвечая на вопрос, что отмечают сегодня в России из числа профессиональных праздников, невозможно обойти вниманием тех, кто ежедневно обеспечивает правопорядок на улицах наших городов. Этот праздник, официально учрежденный приказом МВД в 2002 году, ведет свою историю с 2 сентября 1923 года.

Именно в этот день была обнародована «Инструкция постовому милиционеру», разработанная Центральным административным управлением НКВД. Этот документ стал первым в своем роде, детально регламентировавшим права, обязанности и принципы несения службы патрульно-постовых нарядов, заложив тем самым правовые основы для всей последующей деятельности службы.

Сотрудники ППС — это лицо российской полиции, наиболее близкое к гражданам. Их работа — это не просто патрулирование маршрутов; это ежесекундная готовность к действию, требующая выдержки, решительности, психологической устойчивости и умения находить выход из самых нестандартных ситуаций. Этот день — дань уважения и благодарности тем, кто несет свою нелегкую службу, обеспечивая наш покой и безопасность.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Необычные праздники и памятные события

Помимо официальных дат, в мире существует множество неформальных поводов для веселья. Если вам интересно, что отмечают сегодня в мире из разряда оригинальных торжеств, вот несколько вариантов.

День свободного ветра в крыльях

Это глубоко поэтичный и философский неофициальный праздник. Он символизирует стремление к свободе, легкости, мечте и новым начинаниям. Это день, когда стоит отпустить прошлое, расправить «крылья» и позволить «ветру перемен» наполнить жизнь новыми смыслами. Отпраздновать его можно по-разному: запустить воздушного змея, отправиться в путешествие, заняться творчеством или просто позволить себе помечтать, глядя на проплывающие по небу облака.

Всемирный день кокоса

Этот экзотический праздник посвящен одному из самых полезных и универсальных тропических плодов. Кокосовая пальма не зря называется «деревом жизни» — практически каждая ее часть используется человеком: из волокна делают веревки и ковры, скорлупу используют в качестве посуды и сувениров, а из самого ореха получают мякоть, молоко, воду и масло. Необычные праздники в мире, подобные этому, — отличный повод побаловать себя и узнать что-то новое. Приготовьте тайское карри с кокосовым молоком, выпейте стакан освежающей кокосовой воды или просто узнайте о пользе этого удивительного продукта.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Церковные и религиозные праздники сегодня

Для православных верующих церковный праздник сегодня связан с памятью ветхозаветного пророка.

Самойлов день (День пророка Самуила)

Пророк Самуил жил в XII веке до Рождества Христова и является пятнадцатым и последним судьей Израильским. Он известен своей праведной жизнью и тем, что помазал на царство двух первых еврейских царей — Саула и Давида. Его имя переводится как «услышанный Богом», и верующие в молитвах просят пророка о заступничестве и справедливости.

На Руси с днем памяти Самуила связывали окончательное наступление осени и начало поры дождей. Существовала поговорка: «Самойло-пророк сам Бога о дожде молит». Крестьяне просили у святого не только дождя для озимых, но и солнца для уборки урожая. Также в этот день было принято просить справедливости в решении спорных вопросов. Это главный религиозный праздник сегодня для православных христиан.

Памятные даты и события: что произошло 2 сентября в разные годы?

История этого дня богата на судьбоносные открытия и события. Краткий экскурс в прошлое поможет понять, какие исторические события сегодня вспоминает мировое сообщество.

  • 1727 год: русская экспедиция под руководством мореплавателя Витуса Беринга отправилась из Охотска на Камчатку. Это путешествие положило начало первой Камчатской экспедиции, целью которой было изучение пролива между Азией и Америкой.

  • 1794 год: на месте захваченной у турок крепости Хаджибей по приказу императрицы Екатерины II началось строительство города и порта Одесса.

  • 1834 год: в Соединенных Штатах Америки изобретатель Сэмюэл Кольт получил патент на револьвер — оружие, которое навсегда изменило историю Дикого Запада и всего мира.

  • 1889 год: открыт морской торговый порт в Мариуполе, что стало мощным импульсом для экономического развития всего региона.

  • 1941 год: в военной Москве, несмотря на тяжелейшую обстановку на фронте, открылся концертный зал имени Чайковского. Это был акт огромной духовной силы, показавший, что культурная жизнь страны не замирает даже в самые темные времена.

Зенитная артиллерия на крыше здания Концертного зала имени П. И. Чайковского на площади Маяковского в Москве Зенитная артиллерия на крыше здания Концертного зала имени П. И. Чайковского на площади Маяковского в Москве Фото: Наум Грановский/РИА Новости

  • 1949 год: Югославия под руководством Иосипа Броза Тито разорвала морской и воздушный договоры с СССР, что стало одним из ярких проявлений раскола в социалистическом лагере.

  • 1965 год: советские футбольные клубы сыграли свои первые матчи в европейских кубковых турнирах. «Динамо» (Киев) и «Динамо» (Тбилиси) дебютировали в Кубке обладателей кубков, открыв новую главу в истории отечественного футбола.

  • 1992 год: создана кодировка UTF-8, которая стала фундаментальным стандартом для кодирования символов и позволила унифицировать отображение текста на разных языках по всему миру в интернете.

Кто родился и кто умер 2 сентября?

День 2 сентября подарил миру множество талантливых личностей и в то же время стал днем прощания с некоторыми из них.

Родились 2 сентября:

  • Валентин Гафт (1935) — советский и российский актер, народный артист РСФСР. Прославился глубокими ролями в театре и кино, а также как автор остроумных эпиграмм.

  • Елена Проклова (1953) — советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Известна по фильмам «Звонят, откройте дверь», «Собака на сене» и «Мимино».

  • Киану Ривз (1964) — американский актер и продюсер. Мировая известность пришла к нему после ролей в «Матрице», «Джоне Уике» и «На гребне волны».

Киану Ривз Киану Ривз Фото: Steve Vas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ушли из жизни 2 сентября:

  • Джон Р. Р. Толкин (1973) — английский писатель и лингвист, автор культовых произведений «Хоббит» и «Властелин колец».

  • Ада Войцик (1982) — советская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Снималась в фильмах «Окраина», «Член правительства», «Иван Грозный».

  • Борис Брунов (1997) — советский и российский артист эстрады, конферансье, народный артист РСФСР. Многие годы руководил Московским театром эстрады.

Теперь вам известно все о том, какой сегодня день. 2 сентября — это уникальный сплав истории, памяти, профессионального признания и беззаботного веселья. Празднуйте, вспоминайте, узнавайте новое и цените каждый момент этой многогранной жизни.

Анна Скворцова
А. Скворцова
