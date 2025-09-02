Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 2 сентября 2025 года

Календарь каждого дня уникален и хранит в себе множество поводов для размышлений, поздравлений и воспоминаний. Если вы задаетесь вопросом, какой сегодня праздник и что делает этот день особенным в масштабах страны и мира, вы обратились по адресу. 2 сентября — это дата, которая объединяет в себе величие исторической памяти, уважение к профессионализму и даже немного сладкого безумия. Этот материал подробно расскажет обо всех значимых событиях, праздниках сегодня, 2 сентября, которые отмечают в России и за ее пределами.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

Какой сегодня день в России с точки зрения официального календаря? Прежде всего это День воинской славы и профессиональное торжество тех, кто стоит на страже нашего спокойствия.

День воинской славы: окончание Второй мировой войны

Эта памятная дата, установленная в России на 3 сентября, знаменует собой веху всемирно-исторического значения. Хотя Акт о безоговорочной капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года на борту линкора «Миссури», что формально завершило самую разрушительную войну в истории человечества, для нашей страны этот день имеет особое звучание.

Решающий вклад в разгром милитаристской Японии внес Советский Союз. Проведя блестящую стратегическую операцию, советские войска в кратчайшие сроки разгромили миллионную Квантунскую армию в Маньчжурии, лишив Токио последних надежд на продолжение сопротивления. Эта победа поставила финальную точку в многолетнем глобальном противостоянии.

Долгое время эта дата не имела в России официального статуса, находясь в тени празднования 9 Мая. Восстановление исторической справедливости произошло в апреле 2020 года, когда был принят Федеральный закон, утвердивший 3 сентября как День окончания Второй мировой войны. Таким образом, отвечая на вопрос, какой сегодня день, мы вспоминаем не только юридический акт капитуляции, но и подвиг советских солдат, принесших долгожданный мир на дальневосточные рубежи родины и всего мира.

Местное население освобожденного города Муданьцзян приветствует советские войска, освободившие их от японской оккупации. 1945 год Фото: Евгений Халдей / РИА Новости

День патрульно-постовой службы полиции России: в ответе за порядок

Отвечая на вопрос, что отмечают сегодня в России из числа профессиональных праздников, невозможно обойти вниманием тех, кто ежедневно обеспечивает правопорядок на улицах наших городов. Этот праздник, официально учрежденный приказом МВД в 2002 году, ведет свою историю с 2 сентября 1923 года.

Именно в этот день была обнародована «Инструкция постовому милиционеру», разработанная Центральным административным управлением НКВД. Этот документ стал первым в своем роде, детально регламентировавшим права, обязанности и принципы несения службы патрульно-постовых нарядов, заложив тем самым правовые основы для всей последующей деятельности службы.

Сотрудники ППС — это лицо российской полиции, наиболее близкое к гражданам. Их работа — это не просто патрулирование маршрутов; это ежесекундная готовность к действию, требующая выдержки, решительности, психологической устойчивости и умения находить выход из самых нестандартных ситуаций. Этот день — дань уважения и благодарности тем, кто несет свою нелегкую службу, обеспечивая наш покой и безопасность.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Необычные праздники и памятные события

Помимо официальных дат, в мире существует множество неформальных поводов для веселья. Если вам интересно, что отмечают сегодня в мире из разряда оригинальных торжеств, вот несколько вариантов.

День свободного ветра в крыльях

Это глубоко поэтичный и философский неофициальный праздник. Он символизирует стремление к свободе, легкости, мечте и новым начинаниям. Это день, когда стоит отпустить прошлое, расправить «крылья» и позволить «ветру перемен» наполнить жизнь новыми смыслами. Отпраздновать его можно по-разному: запустить воздушного змея, отправиться в путешествие, заняться творчеством или просто позволить себе помечтать, глядя на проплывающие по небу облака.

Всемирный день кокоса

Этот экзотический праздник посвящен одному из самых полезных и универсальных тропических плодов. Кокосовая пальма не зря называется «деревом жизни» — практически каждая ее часть используется человеком: из волокна делают веревки и ковры, скорлупу используют в качестве посуды и сувениров, а из самого ореха получают мякоть, молоко, воду и масло. Необычные праздники в мире, подобные этому, — отличный повод побаловать себя и узнать что-то новое. Приготовьте тайское карри с кокосовым молоком, выпейте стакан освежающей кокосовой воды или просто узнайте о пользе этого удивительного продукта.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Церковные и религиозные праздники сегодня

Для православных верующих церковный праздник сегодня связан с памятью ветхозаветного пророка.

Самойлов день (День пророка Самуила)

Пророк Самуил жил в XII веке до Рождества Христова и является пятнадцатым и последним судьей Израильским. Он известен своей праведной жизнью и тем, что помазал на царство двух первых еврейских царей — Саула и Давида. Его имя переводится как «услышанный Богом», и верующие в молитвах просят пророка о заступничестве и справедливости.

На Руси с днем памяти Самуила связывали окончательное наступление осени и начало поры дождей. Существовала поговорка: «Самойло-пророк сам Бога о дожде молит». Крестьяне просили у святого не только дождя для озимых, но и солнца для уборки урожая. Также в этот день было принято просить справедливости в решении спорных вопросов. Это главный религиозный праздник сегодня для православных христиан.

Памятные даты и события: что произошло 2 сентября в разные годы?

История этого дня богата на судьбоносные открытия и события. Краткий экскурс в прошлое поможет понять, какие исторические события сегодня вспоминает мировое сообщество.

1727 год: русская экспедиция под руководством мореплавателя Витуса Беринга отправилась из Охотска на Камчатку. Это путешествие положило начало первой Камчатской экспедиции, целью которой было изучение пролива между Азией и Америкой.

1794 год: на месте захваченной у турок крепости Хаджибей по приказу императрицы Екатерины II началось строительство города и порта Одесса.

1834 год: в Соединенных Штатах Америки изобретатель Сэмюэл Кольт получил патент на револьвер — оружие, которое навсегда изменило историю Дикого Запада и всего мира.

1889 год: открыт морской торговый порт в Мариуполе, что стало мощным импульсом для экономического развития всего региона.

1941 год: в военной Москве, несмотря на тяжелейшую обстановку на фронте, открылся концертный зал имени Чайковского. Это был акт огромной духовной силы, показавший, что культурная жизнь страны не замирает даже в самые темные времена.

Зенитная артиллерия на крыше здания Концертного зала имени П. И. Чайковского на площади Маяковского в Москве Фото: Наум Грановский/РИА Новости

1949 год: Югославия под руководством Иосипа Броза Тито разорвала морской и воздушный договоры с СССР, что стало одним из ярких проявлений раскола в социалистическом лагере.

1965 год: советские футбольные клубы сыграли свои первые матчи в европейских кубковых турнирах. «Динамо» (Киев) и «Динамо» (Тбилиси) дебютировали в Кубке обладателей кубков, открыв новую главу в истории отечественного футбола.

1992 год: создана кодировка UTF-8, которая стала фундаментальным стандартом для кодирования символов и позволила унифицировать отображение текста на разных языках по всему миру в интернете.

Кто родился и кто умер 2 сентября?

День 2 сентября подарил миру множество талантливых личностей и в то же время стал днем прощания с некоторыми из них.

Родились 2 сентября:

Валентин Гафт (1935) — советский и российский актер, народный артист РСФСР. Прославился глубокими ролями в театре и кино, а также как автор остроумных эпиграмм.

Елена Проклова (1953) — советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Известна по фильмам «Звонят, откройте дверь», «Собака на сене» и «Мимино».

Киану Ривз (1964) — американский актер и продюсер. Мировая известность пришла к нему после ролей в «Матрице», «Джоне Уике» и «На гребне волны».

Киану Ривз Фото: Steve Vas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ушли из жизни 2 сентября:

Джон Р. Р. Толкин (1973) — английский писатель и лингвист, автор культовых произведений «Хоббит» и «Властелин колец».

Ада Войцик (1982) — советская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Снималась в фильмах «Окраина», «Член правительства», «Иван Грозный».

Борис Брунов (1997) — советский и российский артист эстрады, конферансье, народный артист РСФСР. Многие годы руководил Московским театром эстрады.

Теперь вам известно все о том, какой сегодня день. 2 сентября — это уникальный сплав истории, памяти, профессионального признания и беззаботного веселья. Празднуйте, вспоминайте, узнавайте новое и цените каждый момент этой многогранной жизни.