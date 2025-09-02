Самойлов день 2 сентября: к чему запасаются мыши и мерзнут куры

Второй день сентября в народном календаре носит имя Самойлова дня, или дня Своего пророка. В эту дату наши предки внимательно наблюдали за окружающим миром, чтобы узнать, какой будет осень и грядущая зима, а также получить подсказки для повседневных дел. Мудрость поколений, собранная в приметах, остается актуальной и сегодня.
Погодные приметы на 2 сентября
Если на Самойлов день стоит ясная и солнечная погода, то бабье лето будет теплым и продолжительным.
Утренний туман, стелющийся по земле, предвещал скорый дождь.
Сухая погода 2 сентября сулила хорошую и сухую осень.
Если же в этот день лил дождь, то осадки ожидались частыми и затяжными, вплоть до самого ноября.
Гром 2 сентября воспринимался как знак к богатой охоте в осенне-зимний сезон.
Приметы по поведению птиц и зверей на Самойлов день
Если перелетные птицы начинали массово готовиться к отлету на юг, это говорило о приближении ранних и суровых холодов.
Вороны каркают громко и беспокойно — ненастье не за горами.
Если мышь делает основательные запасы, значит, стоит готовиться к морозной и снежной зиме.
Если домашняя птица прячет голову под крыло, скоро сильно похолодает.
Высоко летящие журавлями сулили теплые деньки, а низкий их полет предсказывал дождь и холод.
Что нельзя и что нужно делать 2 сентября
Нельзя в этот день оставлять маленьких детей без присмотра, считалось, что они особо уязвимы для сглаза.
Не стоит начинать новые важные дела, особенно связанные с финансовыми рисками, они могут не увенчаться успехом.
Запрещалось ссориться и сквернословить, чтобы не навлечь неприятности на всю семью.
Обязательно нужно было попросить прощения у тех, кого мог ненароком обидеть.
Важной традицией было собрать последний урожай льна и провести его ритуальную обработку.
Следовало навести порядок в доме и во дворе, подготовив хозяйство к приближающимся холодам.
Следование этим простым народным мудростям помогало гармонично жить в ладу с природой и предусмотрительно готовиться к близкой зиме.
Ранее мы поделились гороскопом на первую неделю осени для всех знаков зодиака.