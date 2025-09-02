Самойлов день 2 сентября: к чему запасаются мыши и мерзнут куры

Второй день сентября в народном календаре носит имя Самойлова дня, или дня Своего пророка. В эту дату наши предки внимательно наблюдали за окружающим миром, чтобы узнать, какой будет осень и грядущая зима, а также получить подсказки для повседневных дел. Мудрость поколений, собранная в приметах, остается актуальной и сегодня.

Гром 2 сентября воспринимался как знак к богатой охоте в осенне-зимний сезон.

Если же в этот день лил дождь, то осадки ожидались частыми и затяжными, вплоть до самого ноября.

Если на Самойлов день стоит ясная и солнечная погода, то бабье лето будет теплым и продолжительным.

Высоко летящие журавлями сулили теплые деньки, а низкий их полет предсказывал дождь и холод.

Если домашняя птица прячет голову под крыло, скоро сильно похолодает.

Если мышь делает основательные запасы, значит, стоит готовиться к морозной и снежной зиме.

Вороны каркают громко и беспокойно — ненастье не за горами.

Если перелетные птицы начинали массово готовиться к отлету на юг, это говорило о приближении ранних и суровых холодов.

Нельзя в этот день оставлять маленьких детей без присмотра, считалось, что они особо уязвимы для сглаза.

Не стоит начинать новые важные дела, особенно связанные с финансовыми рисками, они могут не увенчаться успехом.

Запрещалось ссориться и сквернословить, чтобы не навлечь неприятности на всю семью.

Обязательно нужно было попросить прощения у тех, кого мог ненароком обидеть.

Важной традицией было собрать последний урожай льна и провести его ритуальную обработку.