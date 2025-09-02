День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
02 сентября 2025 в 00:45

Самойлов день 2 сентября: к чему запасаются мыши и мерзнут куры

Самойлов день 2 сентября: к чему запасаются мыши и мерзнут куры Самойлов день 2 сентября: к чему запасаются мыши и мерзнут куры Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Второй день сентября в народном календаре носит имя Самойлова дня, или дня Своего пророка. В эту дату наши предки внимательно наблюдали за окружающим миром, чтобы узнать, какой будет осень и грядущая зима, а также получить подсказки для повседневных дел. Мудрость поколений, собранная в приметах, остается актуальной и сегодня.

Погодные приметы на 2 сентября

  • Если на Самойлов день стоит ясная и солнечная погода, то бабье лето будет теплым и продолжительным.

  • Утренний туман, стелющийся по земле, предвещал скорый дождь.

  • Сухая погода 2 сентября сулила хорошую и сухую осень.

  • Если же в этот день лил дождь, то осадки ожидались частыми и затяжными, вплоть до самого ноября.

  • Гром 2 сентября воспринимался как знак к богатой охоте в осенне-зимний сезон.

Приметы по поведению птиц и зверей на Самойлов день

  • Если перелетные птицы начинали массово готовиться к отлету на юг, это говорило о приближении ранних и суровых холодов.

  • Вороны каркают громко и беспокойно — ненастье не за горами.

  • Если мышь делает основательные запасы, значит, стоит готовиться к морозной и снежной зиме.

  • Если домашняя птица прячет голову под крыло, скоро сильно похолодает.

  • Высоко летящие журавлями сулили теплые деньки, а низкий их полет предсказывал дождь и холод.

Что нельзя и что нужно делать 2 сентября

  • Нельзя в этот день оставлять маленьких детей без присмотра, считалось, что они особо уязвимы для сглаза.

  • Не стоит начинать новые важные дела, особенно связанные с финансовыми рисками, они могут не увенчаться успехом.

  • Запрещалось ссориться и сквернословить, чтобы не навлечь неприятности на всю семью.

  • Обязательно нужно было попросить прощения у тех, кого мог ненароком обидеть.

  • Важной традицией было собрать последний урожай льна и провести его ритуальную обработку.

  • Следовало навести порядок в доме и во дворе, подготовив хозяйство к приближающимся холодам.

Следование этим простым народным мудростям помогало гармонично жить в ладу с природой и предусмотрительно готовиться к близкой зиме.

Ранее мы поделились гороскопом на первую неделю осени для всех знаков зодиака.

народныеприметы
приметы
сентябрь
погода
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сайт ФАС перестал открываться
Скандалы с казахами, конфликты, «Спартак»: как живет Станислав Черчесов
SHOT выяснил, что над двумя городами РФ раздалось около десяти взрывов
Глава Евросовета сделал признание по поводу Украины и сделки по пошлинам
Самойлов день 2 сентября: к чему запасаются мыши и мерзнут куры
Украденная Победа: почему на Западе нагло лгут об итогах Второй мировой
Зависимость мужа, крах брака, роман с Лазаревым: как живет Лера Кудрявцева
«Не победить»: украинские военные признали факт о конфликте с Россией
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 2 сентября 2025 года
Ненависть Табакова, самоубийство дочери, четыре жены: каким запомнился Гафт
Мигрант столкнул под поезд девочку-беженку с Украины
Действия Путина на саммите ШОС вывели из себя Британию
«Помахала»: операторы дронов РФ помогли женщине из ВСУ сдаться в плен
Подтопление складов в Череповце привело к эвакуации 13 человек
Уроженца Азербайджана арестовали за попытку хищений на 919 млн рублей
Путин прибыл из Тяньцзиня в Пекин
В ООН забеспокоились из-за отсутствия денег США по одной причине
«Россию вернут на Кубке Канады — 2028»: Плющев о старте КХЛ, Овечкине и НХЛ
«Я хочу ответ»: Трамп предъявил фармацевтам одно требование
Военэксперт допустил причастность Зеленского к убийству Парубия
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.