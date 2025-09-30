Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 06:54

Трамп сделает заявление из Белого дома на секретную тему

Трамп 30 сентября сделает публичное заявление в Белом доме

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп проведет важное выступление из Овального кабинета Белого дома во вторник, 30 сентября. Тема предстоящего заявления американского лидера пока остается нераскрытой.

Информация о мероприятии содержится в официальном рабочем графике, опубликованном пресс-службой администрации. Согласно расписанию, выступление запланировано на 11:00 по местному времени (18:00 мск).

11:00 (18:00 мск. — ТАСС). Президент сделает заявление, — указано в документе.

Мероприятие состоится вскоре после возвращения Трампа в Белый дом из Куантико (штат Вирджиния), где он проводил встречу с военным министром США Питом Хегсетом и сотнями американских генералов и адмиралов. Журналисты и политические обозреватели ожидают дополнительной информации о содержании выступления от пресс-службы администрации.

Ранее сообщалось, что в Белом доме прошла встреча Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Политик заявил о поддержке мирного плана американского лидера по сектору Газа. При этом израильский глава предупредил, что в случае саботажа со стороны ХАМАС его страна готова действовать самостоятельно.

