Куриные ножки, запеченные с картофелем: рецепт из детства с секретом

Куриные ножки, старшему поколению также известные как «ножки Буша», запеченные в духовке с картошкой под майонезом, вполне можно считать главным праздничным блюдом 1990-х годов. По крайней мере для тех, кто жил небогато. Сегодня напомним вам об этом чудесном рецепте и поделимся секретом, как приготовить блюдо быстро и обязательно успешно.

Ингредиенты:

куриные ножки — 10 шт;

картофель — 20 шт.;

майонез — по вкусу;

соль, перец — по вкусу;

свежая зелень — для сервировки.

Куриные ножки — голени, бедрышки или четвертины — замариновать в майонезе с солью и перцем на ночь. Выложить на противень, оставив место под картофель, и поставить в разогретую духовку на 30 минут.

Теперь главный секрет, чтобы картошка и курица приготовились одновременно: картошку необходимо почистить, порезать поперек толстыми кусками и отварить до полуготовности. А затем вытащить противень с курицей, выложить картофель, залить его остатками майонезного маринада и поставить обратно в духовку еще на полчаса. Ориентируйтесь на готовность куриных ножек исходя из особенностей своей духовки. Мясо должно полностью пропечься, так, чтобы у косточки не осталось красного слоя, но при этом не стать сухим. Блюдо можно пару раз вытащить, чтобы смазать картофель стекшим на дно противня соусом.

Готовые куриные ножки с картошкой, запеченные в духовке, подают порционно, украсив свежей рубленой зеленью.

Калорийность на 100 г: 116 ккал.

Время приготовления: 1,5 часа.

