Цветная капуста с яйцом — жарим мгновенный ужин

Кто из хозяек не сталкивался с историей о том, что «все гарниры недавно были»? Если овощи вашим близким кажутся недостаточно сытным дополнением к мясному блюду, их всегда можно приготовить с яйцом. Учитывая, что вечера в будние дни почему-то подозрительно короткие, максимально упростим рецепт, исключив сложные процедуры смешивания и обваливания. Готовим цветную капусту с яйцом на сковороде.

Ингредиенты:

замороженная цветная капуста — 800 г;

масло сливочное 82,5% — 50 г;

яйца куриные — 3 шт.;

панировочные сухари — 4 ст. л.;

перец, соль — по вкусу.

Капусту отварить до полуготовности, откинуть на сито. На разогретую сковороду положить кусочек масла, чтобы оно полностью растопилось. В кружке вилкой смешать два яйца, соль и перец. Капусту выложить в сковороду, перемешать, чтобы все соцветия оказались в масле, обжаривать в течение 5 минут на большом огне, постоянно помешивая. Всыпать панировочные сухари, перемешать, залить все яйцами, закрыть крышкой и держать на маленьком огне 10–15 минут. Подавать к мясным или рыбным блюдам, украсив измельченной зеленью.

Калорийность на 100 г: 156,64 ккал.

Время приготовления: 30 минут.

