Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 06:54

Цветная капуста с яйцом — жарим мгновенный ужин

Цветная капуста с яйцом на сковороде, пошаговый рецепт с фото Цветная капуста с яйцом на сковороде, пошаговый рецепт с фото Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кто из хозяек не сталкивался с историей о том, что «все гарниры недавно были»? Если овощи вашим близким кажутся недостаточно сытным дополнением к мясному блюду, их всегда можно приготовить с яйцом. Учитывая, что вечера в будние дни почему-то подозрительно короткие, максимально упростим рецепт, исключив сложные процедуры смешивания и обваливания. Готовим цветную капусту с яйцом на сковороде.

Ингредиенты:

  • замороженная цветная капуста — 800 г;
  • масло сливочное 82,5% — 50 г;
  • яйца куриные — 3 шт.;
  • панировочные сухари — 4 ст. л.;
  • перец, соль — по вкусу.

Капусту отварить до полуготовности, откинуть на сито. На разогретую сковороду положить кусочек масла, чтобы оно полностью растопилось. В кружке вилкой смешать два яйца, соль и перец. Капусту выложить в сковороду, перемешать, чтобы все соцветия оказались в масле, обжаривать в течение 5 минут на большом огне, постоянно помешивая. Всыпать панировочные сухари, перемешать, залить все яйцами, закрыть крышкой и держать на маленьком огне 10–15 минут. Подавать к мясным или рыбным блюдам, украсив измельченной зеленью.

  • Калорийность на 100 г: 156,64 ккал.
  • Время приготовления: 30 минут.

Ранее мы поделились рецептом квашеной капусты с луком.

капуста
кулинария
куриныеяйца
рецепты
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Путин обратился с наилучшими пожеланиями к президенту Абхазии
В Кремле заявления Киева в адрес Москвы назвали бравадой
Песков сообщил о готовности России помочь в урегулировании в одном регионе
Песков заявил о многочисленных сторонниках России в Одессе и Николаеве
Турецкие рыбаки наткнулись на украинский безэкипажный катер
В Кремле раскрыли, какая страна ЕС давно участвует в конфликте на Украине
«Праздник футбола»: вратарь из РФ об ажиотаже вокруг игры «Кайрат» — «Реал»
Мощный взрыв в Пакистане попал на видео
В Кремле ответили на предложение ЕК по созданию «стены дронов»
«Просто использовали»: подавший в суд на Пугачеву о вечеринке Ивлеевой
В Кремле оценили результаты работы Лаврова на 80-й сессии Генассамблеи ООН
«VK Видео» запустил поддержку блогеров через опцию VK Donut
В Европе уличили фон дер Ляйен в незнании основ экономики
«Союмультфильм» приватизировали? Что это значит, кто купил долю
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.