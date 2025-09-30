В Белом доме оценили вероятность шатдауна

Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказал пессимистичный прогноз относительно возможности приостановки работы федерального правительства. Политик после переговоров с лидерами оппозиции в Белом доме возложил ответственность за потенциальный шатдаун на демократов, обвинив их в нежелании принимать необходимые решения.

Я думаю, что нас ждет закрытие правительства, потому что демократы не хотят принять правильное решение, — сказал он журналистам.

Вэнс принял участие во встрече вместе с президентом Дональдом Трампом, где обсуждались вопросы бюджетного финансирования. С 1 октября в Соединенных Штатах начинается новый финансовый год, однако утверждение бюджета до сих пор не состоялось.

Лидер демократического меньшинства в конгрессе Чак Шумер подтвердил сохранение разногласий, но выразил надежду на возможность достижения компромисса. По его словам, республиканцы смогут избежать шатдауна, если учтут ключевые предложения оппозиции.

В случае непринятия временной резолюции о продолжении финансирования федеральные ведомства США рискуют приостановить работу. В американской истории самый продолжительный шатдаун длился 35 дней и произошел во время первого президентского срока Дональда Трампа.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что возможный шатдаун в США не окажет серьезного влияния как на американскую, так и на мировую экономику. В случае приостановки работы правительства страны пострадают районы, где проживает большое количество чиновников.