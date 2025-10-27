Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 06:30

Завтрак чемпиона: простая творожная запеканка для энергии на весь день

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ищете идеальный баланс пользы и вкуса? Эта нежная творожная запеканка с манкой и изюмом станет вашим любимым блюдом — на завтрак или в качестве легкого десерта. Она проста в приготовлении, и ее обожают и взрослые, и дети.
Основа идеальной творожной запеканки — это правильные пропорции. Вам понадобятся самые простые продукты: полкило творога (лучше 5–9%), 3 ст. л. манной крупы, яйца куриные (2 шт.), 3 ст. л. сахара-песка и горсть изюма.

Щепоточка соли и ванилин подчеркнут вкус. Манка делает текстуру воздушной и плотной одновременно, не давая запеканке осесть. Изюм добавляет приятную сладость, но при желании его можно заменить на курагу или свежие яблоки. Все составляющие нужно хорошенько перемешать и дать тесту постоять 15–25 минут, чтобы крупа разбухла. Затем выпекайте в форме при 180 градусах примерно 40–45 минут до румянца на корочке.

Попробуйте этот рецепт, и вы получите универсальное блюдо, которое дарит чувство сытости и массу удовольствия без лишних калорий. Ароматная творожная запеканка станет настоящим украшением вашего стола.

Ранее мы делились рецептом полезного ужина!

Валентина Еремеева
В. Еремеева
