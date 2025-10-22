Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 20:47

Суфле из манки с яблоками: просто, быстро и невозможно испортить. Готовлю идеальный завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю это яблочное суфле, потому что оно стало идеальным решением для утренней спешки — когда нужно быстро создать что-то вкусное, полезное и не требующее кулинарного мастерства. Его нежная текстура и мягкий яблочный вкус нравятся всем без исключения, а процесс приготовления напоминает волшебный фокус: простая манная каша превращается в воздушный десерт. Это блюдо спасает меня в те дни, когда нужно накормить семью сытным завтраком, а времени на готовку катастрофически не хватает.

Готовлю так: варю густую манную кашу на 500 мл молока с щепоткой соли. Пока она остывает, натираю 2-3 яблока, смешиваю с тремя желтками и 50 г сахара. Аккуратно соединяю с кашей. Отдельно взбиваю три белка в устойчивую пену и бережно вмешиваю в основную массу. Выкладываю в смазанную форму и выпекаю при 180 °C 30–35 минут до золотистой корочки. Главное — не открывать духовку первые 20 минут, чтобы суфле не осело. Подаю теплым, посыпав сахарной пудрой. Это тот редкий случай, когда простые ингредиенты создают по-настоящему праздничный десерт!

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.

