Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 10:40

20 минут — и шоколадные блины готовы: точно понравятся детям!

Шоколадные блины Шоколадные блины Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти блины — настоящий праздник для любителей шоколада. Они получаются тонкими, эластичными, с насыщенным шоколадным вкусом и ароматом ванили. Их можно есть просто так, посыпав сахарной пудрой, или завернуть в них любую сладкую начинку — бананы, творог с изюмом, ягоды или шоколадную пасту. Дети от такого завтрака точно будут в восторге.

В глубокой миске взбейте 2 яйца с 3 ст. л. сахара и щепоткой соли до легкой пены. Влейте 300 мл теплого молока и снова перемешайте. В отдельной миске смешайте 200 г просеянной муки, 3 ст. л. какао-порошка (без сахара) и 1 ч. л. разрыхлителя. Постепенно всыпьте сухую смесь в жидкую, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков. Добавьте 2 ст. л. подсолнечного масла и 1 ч. л. ванильного экстракта или щепотку ванилина. Тесто должно выйти жидким, как обычное блинное.

Сковороду разогрейте, смажьте маслом. Жарьте блины по 1–2 минуты с каждой стороны. Они получаются темными, с легким шоколадным ароматом. Подавайте со сметаной, сгущенкой, ягодами или просто посыпав сахарной пудрой.

  • Совет: добавьте в тесто 50 г растопленного темного шоколада — получится настоящий десерт для гурманов.

Хотите менее калорийные блины? Попробуйте приготовить их по Дюкану.

блины
Масленица
рецепты
простой рецепт
быстрый рецепт
десерты
шоколад
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач ответил, можно ли закаливаться мороженым
Мошенники начали использовать заблокированные сервисы для обмана россиян
В США раскрыли возможные сроки удара по Ирану
Снегопад заставил москвичей дольше ждать курьеров
Врачи скрыли истинную причину смерти новорожденного в Симферополе
Названы сферы, где необходимо увеличивать производительность труда роботов
Охрана Алиева пресекла провокацию радикалов во время его визита в США
Минивэн Долиной полчаса блокировал тротуар в центре Москвы
Подсчитано, сколько россиянам нужно копить для покупки авто
Коллегия решит судьбу судьи, который арестовал покончившую с собой Галицкую
Наступление ВС России на Харьков 20 февраля: ВКС выжигают целые бригады
Шохин назвал возможные направления сотрудничества России с США
Россияне перечислили главные мужские качества
Раскрыто, как выросли продажи отечественного BMW
Внук жестоко расправился с родственниками и сдался полиции
Аналитики сравнили ситуацию вокруг Ирана с вторжением в Ирак
Москвичам рассказали, когда в столице начнется оттепель
Генерал раскрыл тайну неопознанного самолета США, пересекшего границу РФ
Раскрыто, как Польша может запустить «эффект домино» напряженности в ЕС
Солист группы Shortparis скончался после тренировки по боксу
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.