20 минут — и шоколадные блины готовы: точно понравятся детям!

Эти блины — настоящий праздник для любителей шоколада. Они получаются тонкими, эластичными, с насыщенным шоколадным вкусом и ароматом ванили. Их можно есть просто так, посыпав сахарной пудрой, или завернуть в них любую сладкую начинку — бананы, творог с изюмом, ягоды или шоколадную пасту. Дети от такого завтрака точно будут в восторге.

В глубокой миске взбейте 2 яйца с 3 ст. л. сахара и щепоткой соли до легкой пены. Влейте 300 мл теплого молока и снова перемешайте. В отдельной миске смешайте 200 г просеянной муки, 3 ст. л. какао-порошка (без сахара) и 1 ч. л. разрыхлителя. Постепенно всыпьте сухую смесь в жидкую, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков. Добавьте 2 ст. л. подсолнечного масла и 1 ч. л. ванильного экстракта или щепотку ванилина. Тесто должно выйти жидким, как обычное блинное.

Сковороду разогрейте, смажьте маслом. Жарьте блины по 1–2 минуты с каждой стороны. Они получаются темными, с легким шоколадным ароматом. Подавайте со сметаной, сгущенкой, ягодами или просто посыпав сахарной пудрой.

Совет: добавьте в тесто 50 г растопленного темного шоколада — получится настоящий десерт для гурманов.

