17 февраля 2026 в 12:25

Блины по Дюкану: их можно есть даже на диете! Быстрый рецепт без муки

Готовим блины для худеющих Готовим блины для худеющих Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Масленица, а вы спокойно едите блины и при этом худеете. Это реально, если знать правильный рецепт. В основе этих блинчиков нет муки — только кукурузный крахмал, яйца и обезжиренное молоко. Они получаются тонкими, эластичными, с нейтральным вкусом — идеальная основа и для сладкой начинки с творогом, и для мясного фарша с луком. Главное — использовать сковороду с хорошим антипригарным покрытием, чтобы жарить практически без масла.

В глубокой миске взбейте два яйца с щепоткой соли и сахарозаменителем по вкусу — если планируете сладкие блинчики. Добавьте 80 мл обезжиренного молока и снова перемешайте венчиком. Отдельно соедините 4 ст. л. кукурузного крахмала с половиной ч. л. разрыхлителя. Постепенно всыпьте сухую смесь в жидкую, тщательно размешивая, чтобы не было комочков. Тесто получится довольно жидким — это нормально.

Разогрейте антипригарную сковороду, смажьте ее каплей растительного масла с помощью кисточки или салфетки и выпекайте блины как обычно, по минуте с каждой стороны. Перед каждым новым блином тесто нужно перемешивать, так как крахмал имеет свойство оседать на дно.

  • Совет: чтобы блины получились особенно эластичными и не рвались при сворачивании, добавьте в тесто одну ст. л. обезжиренного мягкого творога.

Творожная запеканка с манкой без муки — рецепт для тех, кто следит за фигурой.

Анастасия Фомина
А. Фомина
