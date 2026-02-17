Блины по Дюкану: их можно есть даже на диете! Быстрый рецепт без муки

Масленица, а вы спокойно едите блины и при этом худеете. Это реально, если знать правильный рецепт. В основе этих блинчиков нет муки — только кукурузный крахмал, яйца и обезжиренное молоко. Они получаются тонкими, эластичными, с нейтральным вкусом — идеальная основа и для сладкой начинки с творогом, и для мясного фарша с луком. Главное — использовать сковороду с хорошим антипригарным покрытием, чтобы жарить практически без масла.

В глубокой миске взбейте два яйца с щепоткой соли и сахарозаменителем по вкусу — если планируете сладкие блинчики. Добавьте 80 мл обезжиренного молока и снова перемешайте венчиком. Отдельно соедините 4 ст. л. кукурузного крахмала с половиной ч. л. разрыхлителя. Постепенно всыпьте сухую смесь в жидкую, тщательно размешивая, чтобы не было комочков. Тесто получится довольно жидким — это нормально.

Разогрейте антипригарную сковороду, смажьте ее каплей растительного масла с помощью кисточки или салфетки и выпекайте блины как обычно, по минуте с каждой стороны. Перед каждым новым блином тесто нужно перемешивать, так как крахмал имеет свойство оседать на дно.

Совет: чтобы блины получились особенно эластичными и не рвались при сворачивании, добавьте в тесто одну ст. л. обезжиренного мягкого творога.

