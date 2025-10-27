Терапевт назвала продукты с наибольшим содержанием йода

Различные морепродукты, в частности морская капуста, чернослив и клюква содержат наибольшее количество йода, заявила NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, избежать йододефицита можно просто скорректировав рацион. Она отметила, что восполнить недостаток этого элемента поможет добавление в пищу йодированной соли.

Откуда брать незаменимый для организма йод? К счастью, восполнить его дефицит довольно просто. Морепродукты — чемпионы по содержанию йода: морская капуста, треска, тунец, креветки, мидии. Йодированная соль — самый доступный и эффективный способ массовой профилактики. Важно добавлять ее в уже готовые блюда, так как при нагревании йод улетучивается. Также йод содержится в молочных продуктах и яйцах, но тут все зависит от корма, которым питались животные. Также этот элемент есть в клюкве и черносливе, — пояснила Тен.

Ранее нутрициолог Роман Пристанский заявил, что частое желание есть рыбу может указывать на дефицит йода и жирных кислот в организме. Он отметил, что потребность в этом продукте нередко появляется у людей именно в холодное время года.