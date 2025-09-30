Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 07:15

Маринованные огурцы «Татарская песня» — готовим в секретном маринаде

Маринованные огурцы «Татарская песня» — готовим в секретном маринаде Маринованные огурцы «Татарская песня» — готовим в секретном маринаде Фото: Shutterstock/FOTODOM

Секрет упругости «Татарской песни» кроется в одном особом ингредиенте, который делает рассол кристальным, а огурцы — невероятно крепкими.

Итак, на 1 кг небольших пупырчатых огурцов нам понадобится пучок свежего укропа с зонтиками, 3-4 зубчика чеснока, лист хрена, по паре листиков вишни и смородины для аромата, а также 5–7 горошин черного перца.

Сначала тщательно моем огурцы, особенно бугорки, и замачиваем их в ледяной воде на пару часов, если они не с грядки — это вернет им упругость. На дно чистой баночки укладываем половину зелени, приправы и нарезанный пластинками чеснок. Плотно, но аккуратно кладем огурчики.

Сверху накрываем оставшейся зеленью. Теперь главное — маринад. На литр воды берем 2 ст. л. сахара и 1,5 ст. л. соли. Доводим до кипения, чтобы кристаллы растворились, и снимаем с огня. Сразу вливаем 100 мл 9% уксуса и наш секретный ингредиент — 50 мл водки. Она не даст огурцам размякнуть. Заливаем банки горячим маринадом по плечики, закатываем крышками, переворачиваем вверх дном и укутываем одеялом до полного остывания.

  • Совет: для идеального хруста выбирайте самые свежие и твердые огурцы, лучше всего только что сорванные с грядки.

Читайте также: идеальные маринованные маслята — 7 проверенных рецептов.

