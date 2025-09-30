Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 07:08

Аналитик раскрыла, кому банк может не вернуть деньги со вклада

Аналитик Замалеева: банки могут отказать в досрочном снятии средств со вклада

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банки могут отказать в досрочной выдаче средств со вклада, если это не предусмотрено договором, сообщила аналитик Гаянэ Замалеева. По ее словам, которые приводит агентство ПРАЙМ, в подобных случаях никакие жалобы не помогут. При этом искусственные задержки или формальные отказы без объяснений говорят о нарушении прав клиента, объяснила эксперт.

Если речь идет о правилах, закрепленных в договоре вклада, или о соблюдении норм законодательства — действия банка будут считаться законными, — отметила Замалеева.

Ранее сообщалось, что МВД России не разрабатывает инициатив, направленных на ограничение или запрет кредитования граждан. Так представитель ведомства Ирина Волк прокомментировала появление в Сети подобных слухов и связала их с искаженной трактовкой публичного выступления замначальника следственного департамента МВД Данила Филиппова.

Также глава Центробанка указала на риски быстрого снижения ключевой ставки. Набиуллина предупредила, что это может ускорить инфляцию. Поэтому в регуляторе будут принимать дальнейшие решения по этому показателю, «выверяя каждый шаг».

