Аналитик раскрыла, кому банк может не вернуть деньги со вклада Аналитик Замалеева: банки могут отказать в досрочном снятии средств со вклада

Банки могут отказать в досрочной выдаче средств со вклада, если это не предусмотрено договором, сообщила аналитик Гаянэ Замалеева. По ее словам, которые приводит агентство ПРАЙМ, в подобных случаях никакие жалобы не помогут. При этом искусственные задержки или формальные отказы без объяснений говорят о нарушении прав клиента, объяснила эксперт.

Если речь идет о правилах, закрепленных в договоре вклада, или о соблюдении норм законодательства — действия банка будут считаться законными, — отметила Замалеева.

