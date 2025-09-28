Снова бабье лето или морозы минус 7? Погода в Москве и Питере с 29 сентября

Снова бабье лето или морозы минус 7? Погода в Москве и Питере с 29 сентября

Из-за господства антициклона в Москве и Санкт-Петербурге не стоит ждать осенних дождей. Днем на небе появится солнце, но это не значит, что оно принесет тепло. А по ночам уже вовсю возможны заморозки. О погоде в российских столицах с 29 сентября по 5 октября NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 29 сентября по 5 октября

В течение недели в Москве погода будет определяться влиянием гребня антициклона. В понедельник ясно и малооблачно, со вторника по пятницу переменная облачность. Осадки не прогнозируются. Слабый дождь в утренние часы возможен в пятницу, 3 октября.

В ночные часы в отдельные дни высока вероятность слабых заморозков, к концу недели станет теплее. В понедельник и четверг ночью в столичном регионе ожидается в диапазоне от нуля до +5 градусов, во вторник — от −1 до +4, с среду — от −2 до +2, в пятницу — от +3 до +8, в выходные — от +7 до +10. В дневное время в понедельник будет прохладно: плюс 6–11 градусов по области и от +9 до +11 в Москве. Со вторника по пятницу температурный фон будет в диапазоне от +9 до +14. К воскресенью потеплеет до 16–18 градусов.

Атмосферное давление с понедельника по пятницу составит около 760 миллиметров ртутного столба. В выходные оно упадет до 750 миллиметров ртутного столба.

Ветер в начале недели будет преобладать северо-восточный, 3–8 метров в секунду. В среду — северо-западный, 1–6 метров в секунду. В четверг и пятницу ветер будет дуть переменных направлений, скорость его останется прежней. В выходные — юго-западный, 6–11, местами порывы до 15 метров в секунду.

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 29 сентября по 5 октября

В Северной столице на протяжении всей недели без существенных осадков, за исключением выходных, когда будут возможны слабые кратковременные дожди. На небе преимущественно малооблачно, вследствие того, что именно над Петербургом, Ленинградской областью и в целом северо-западом России будет располагаться центр антициклона.

Температура воздуха на рабочей неделе по ночам не жарко — от +3 до +6 градусов, днем — плюс 12–14. В выходные по ночам ожидается более облачная погода, из-за чего потеплеет до плюс 11–13 градусов, днем — от +13 до +16.

Атмосферное давление до четверга продержится на уровне 772–774 миллиметра ртутного столба, а затем начнет падать. В пятницу оно опустится до 760, в субботу и воскресенье — рухнет до 748–750 миллиметров ртутного столба.

Ветер переменных направлений и слабый, до 3 метров в секунду. В пятницу он подует с юго-запада и начнет усиливаться до 3–6 метров в секунду, в субботу и воскресенье — 7–12 метров в секунду, временами 4 октября порывы до 17 метров в секунду.

Температурные рекорды в Москве с 29 сентября по 5 октября

В Москве самую жаркую погоду на неделе с 29 сентября по 5 октября зафиксировали 3 октября 1915 года. Тогда воздух в городе прогрелся до +24 градусов. В том же 1915-м был обновлен суточный температурный рекорд для 4 октября, когда столбики термометров поднялись до отметки +23,2 градуса.

В 1966 году был обновлен суточный температурный рекорд для 5 октября. В тот день воздух в столице прогрелся до +23,6 градуса.

Самое жаркое в истории метеонаблюдений 1 октября в Москве выдалось в 1991 году. В тот день метеорологи зафиксировали температуру воздуха +23,4 градуса.

До максимума +23,3 градуса воздух в городе прогревался 29 сентября 1900-го и 30 сентября 1899 года. С тех пор более теплой погоды в два последних дня сентября не наблюдалось. Также в 1899-м был установлен рекорд для 2 октября. В тот день температура достигала отметки +22,3 градуса.

Самая морозная погода в период с 22 по 28 сентября была в Москве 29 сентября 1881 года, когда термометры показывали в городе −8,5 градуса. На следующий день, 30 сентября 1881-го, также был установлен суточный минимум в −6,2 градуса. С тех пор более низких температур в эти дни в Москве не фиксировали.

В 1910 году выдалось самое холодное в истории метеонаблюдений 5 октября. Температура воздуха в тот день опустилась до отметки −7,4 градуса.

До −5,8 градуса подмораживало в Москве 2 октября 1898 года. А 3 октября 1886 года в городе холодало до −5,1 градуса. Эти даты вошли в историю метеонаблюдений как самые холодные 2 и 3 октября.

В 1907 году был зарегистрирован суточный температурный минимум для 4 октября с показателем −4,7 градуса. До −2,8 градуса подмораживало в Москве 1 октября 1967 года, и с тех пор в этот день не было холоднее.

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 29 сентября по 5 октября

Самым теплым днем недели с 29 сентября по 5 октября за всю историю метеонаблюдений Петербурге стало 30 сентября 2007 года с температурным максимумом +23 градусов. До рекордных +22 воздух в Северной столице прогревался 29 сентября 1981 года.

Температура воздуха +21 градус была отмечена в городе на Неве 2 октября 1974-го и 3 октября 1889 года. Эти отметки стали максимальными значениями температур для данных чисел.

Температурные максимумы в +20 градусов в Санкт-Петербурге были установлены 1 октября 2007-го и 4 октября 1999 года.

Еще один температурный максимум был установлен в Питере 5 октября 1889 года. В тот день воздух прогрелся до +19 градусов и в последующие годы этот рекорд не обновлялся.

Наиболее холодная погода на неделе наблюдалась в городе на Неве 30 сентября 1976-го, 3 октября 1939-го и 4 октября 1959 года. Столбики термометров в эти дни опускались до отметки −3 градуса.

До −2 градусов в Питере подмораживало 29 сентября 1888-го, 2 октября 1939-го и 4 октября 1959 года. Эти даты стали самыми холодными за всю историю метеонаблюдений в Северной столице.

Самое холодное 1 октября было в 1902 году. Тогда в Санкт-Петербурге был −1 градус, и с тех пор более низкой температуры в эту дату не наблюдалось.

