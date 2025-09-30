Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 30 сентября: инфографика

В ночь на 30 сентября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 81 дрон противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 26 БПЛА — над территорией Воронежской области, 25 БПЛА — над территорией Белгородской области, 12 БПЛА — над территорией Ростовской области, 11 БПЛА — над территорией Курской области и 7 БПЛА — над территорией Волгоградской области», — сообщили в оборонном ведомстве.