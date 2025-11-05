Беспилотники ВСУ атаковали энергообъекты в пригороде Владимира Авдеев: энергетическая инфраструктура под Владимиром подверглась атаке дронов

Энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в Telegram-канале. Информации о пострадавших нет.

Беспилотниками атакована энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира. Просьба сохранять спокойствие. Все системы жизнеобеспечения работают в нормальном режиме, — сказано в публикации.

С наступлением светлого времени суток начнутся активные действия по ликвидации последствий, добавил губернатор. Все городские системы жизнеобеспечения продолжают функционировать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 170 украинских беспилотников над регионами России. По данным пресс-службы Минобороны РФ, 48 и 21 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Воронежской областей, еще 15 БПЛА сбили над Калужской областью.

До этого приграничные районы Белгородской области подверглись новым атакам беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате инцидентов пострадали четверо местных жителей, они получили ранения различной степени тяжести.