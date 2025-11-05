Одна из стран Азии может провести ядерные испытания News1: КНДР может провести ядерные испытания в сжатые сроки

КНДР может провести ядерные испытания в сжатые сроки, сообщило агентство News1 со ссылкой на данные южнокорейской разведки. Если лидер Северной Кореи Ким Чен Ын примет такое решение, то тестирование ядерного оружия может пройти в шахте полигона Пхунгери.

Как подчеркнул депутат Пак Сон Вон, развитие ядерных возможностей КНДР происходит в рамках, установленных основным законом страны. Со слов парламентария, целью Пхеньяна является получение официального признания своего ядерного статуса от мирового сообщества.

Ранее министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бэк сообщил, что Сеул не будет создавать собственное ядерное оружие. Он подчеркнул, что республика остается приверженной условиям Договора о запрете такого вооружения.

До этого представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай готов сотрудничать с другими странами для поддержания авторитета Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Так дипломат прокомментировала высказывания президента США Дональда Трампа о якобы возможных испытаниях ядерного оружия Россией и Китаем.