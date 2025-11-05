В Госдуме раскрыли, когда вновь придется работать шесть дней подряд Нилов: шестидневных рабочих недель в 2026 году не ожидается

В утвержденном производственном календаре на 2026 год не предусмотрено шестидневных рабочих недель, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Таким образом, у россиян до 2027 года не будет таких продолжительных рабочих недель, как с 27 октября по 1 ноября.

Если мы посмотрим на утвержденный производственный календарь на 2026 год, то мы видим, когда отдыхаем, когда работаем. И таких продолжительных недель, которые были перед ноябрьским праздником, в 2026 году не будет, — сказал депутат.

Календарь на 2027 год пока не утвержден: правительство примет его осенью 2026 года. Нилов также отметил, что в 2026 году новогодние каникулы сокращать не планируется.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказал, что продолжительность летних школьных каникул нужно уменьшить до двух месяцев. Это предложение аргументировано необходимостью решения проблемы занятости детей в период летнего отдыха. Фактически учебный процесс завершается в апреле, поскольку майские праздники и итоговые аттестации сокращают время для освоения нового материала, добавила она.