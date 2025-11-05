Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 08:39

Мобильная связь может подорожать в России в 2026 году

Telecom Daily: операторы связи в РФ могут повысить цены на услуги на 5-10%

Российские мобильные операторы могут повысить цены на свои услуги на 5-10% в 2026 году, следует из исследования сервиса Telecom Daily. В частности, 96% компаний планируют увеличить стоимость на звонки, интернет и телевидение.

При этом услуги только 48% операторов могут вырасти на 5-10%. В то же время 16% организаций повысят стоимость на более чем 10%. Сильнее всего могут подорожать комплексные пакеты услуг и сервисы безопасного доступа.

Ранее сообщалось, что после введения ограничений на звонки через популярные мессенджеры WhatsApp и Telegram москвичи начали чаще использовать традиционную телефонную связь». Так, трафик в столице вырос на 50%. Начиная с августа, операторы связи зафиксировали рост голосового трафика в среднем более чем на четверть по всей России.

До этого стало известно, что российские операторы связи с ноября 2025 года смогут блокировать сим-карты. Соответствующее решение будут принимать, если выяснится, что на одного человека зарегистрировано более 20 номеров. По новым правилам, операторы обязаны провести проверку данных клиентов, заключивших договоры до 1 апреля 2025 года, и установить количество зарегистрированных на них номеров.

Россия
операторы
телефоны
цены
компании
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе прорвало дамбу при сбросе воды
Работу подрядчиков на космодроме Восточный ограничили из-за долгов
Стало известно о состоянии госпитализированного в Москве отца главкома ВСУ
Шатдаун в США стал самым долгим в истории
В Таиланде нашли тело пропавшего в море россиянина
В Китае раскрыли, как Путин «уронил» Запад после санкций США
Мобильная связь может подорожать в России в 2026 году
В Орловской области раскрыли последствия атаки ВСУ
Стало известно о выживших при пожаре в Сургуте
Осенние беляши с грибами и топинамбуром: рецепт для гурманов
В США увидели риск нового этапа эскалации из-за Taurus
Кексики с осенним вкусом! Маффины с морковью и тыквой: самый простой рецепт
Белоусов обратился к российским разведчикам
Одна из стран Азии может провести ядерные испытания
Москву накрыл густой туман
Под Харьковом ликвидировали расчет БПЛА вместе с его командиром
Музкритик объяснил сотрудничество Queen с Ламбертом и Роджерсом
Тайные инструкторы ВСУ и разведчики в плену: новости СВО к утру 5 ноября
Что будет, если не заплатить налоги до 1 декабря: как не попасть на штраф
Украинские бойцы поблагодарили российских солдат за спасение от гибели
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт лучше. Кюкю — необычная азербайджанская яичница
Общество

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт лучше. Кюкю — необычная азербайджанская яичница

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.