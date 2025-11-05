Мобильная связь может подорожать в России в 2026 году Telecom Daily: операторы связи в РФ могут повысить цены на услуги на 5-10%

Российские мобильные операторы могут повысить цены на свои услуги на 5-10% в 2026 году, следует из исследования сервиса Telecom Daily. В частности, 96% компаний планируют увеличить стоимость на звонки, интернет и телевидение.

При этом услуги только 48% операторов могут вырасти на 5-10%. В то же время 16% организаций повысят стоимость на более чем 10%. Сильнее всего могут подорожать комплексные пакеты услуг и сервисы безопасного доступа.

Ранее сообщалось, что после введения ограничений на звонки через популярные мессенджеры WhatsApp и Telegram москвичи начали чаще использовать традиционную телефонную связь». Так, трафик в столице вырос на 50%. Начиная с августа, операторы связи зафиксировали рост голосового трафика в среднем более чем на четверть по всей России.

До этого стало известно, что российские операторы связи с ноября 2025 года смогут блокировать сим-карты. Соответствующее решение будут принимать, если выяснится, что на одного человека зарегистрировано более 20 номеров. По новым правилам, операторы обязаны провести проверку данных клиентов, заключивших договоры до 1 апреля 2025 года, и установить количество зарегистрированных на них номеров.