Российским операторам связи существенно расширят полномочия Операторы связи в России с ноября 2025 года смогут блокировать лишние сим-карты

Российские операторы связи с ноября 2025 года смогут блокировать сим-карты, следует из законодательных поправок. Согласно документу, передает РИА Новости, соответствующее решение будут принимать, если выяснится, что на одного человека зарегистрировано более 20 номеров.

Согласно новым правилам, операторы обязаны провести проверку данных клиентов, заключивших договоры до 1 апреля 2025 года, и установить количество зарегистрированных на них номеров. Действующее законодательство ограничивает для физических лиц максимальное количество сим-карт двадцатью номерами.

Абонентам необходимо до 1 ноября расторгнуть излишние договоры связи. В случае невыполнения этого требования операторы будут обязаны приостановить обслуживание превышающих лимит номеров.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил двух агентов украинской разведки, россиян Анатолия Капралова и Геннадия Блинова, к 14 и 15 годам колонии строгого режима по статье о госизмене. Фигуранты передавали на Украину партии сим-карт, которые потом использовались в БПЛА для атак на российские аэродромы.