Стало известно, как вырос трафик звонков после ограничений в мессенджерах В Москве трафик телефонных звонков увеличился более чем на 50%

После введения ограничений на звонки через популярные мессенджеры WhatsApp и Telegram москвичи начали чаще использовать традиционную телефонную связь, пишет «Коммерсант». Так, трафик в столице вырос на 50%.

Начиная с августа, операторы связи зафиксировали рост голосового трафика в среднем более чем на четверть по всей России. В Москве этот показатель оказался еще выше, а данные от операторов подтверждают такую тенденцию.

Компания T2 сообщила, что в Московском регионе голосовой трафик вырос на 47,9%. «СберМобайл» зафиксировал прирост в 45%. «Т-Мобайл» отметил, что в октябре голосовой трафик в Москве вырос в среднем на 66%, а в других регионах — на 41,5%.

Собеседник издания на телеком-рынке добавил, что помимо Москвы существенное увеличение голосового трафика показали Санкт-Петербург и Новосибирск. При этом в регионах, где власти часто ограничивают мобильный интернет в целях безопасности, этот показатель изменился минимально. В ответ на возросший спрос, операторы связи начали пересматривать тарифные планы, предлагая абонентам больше минут для голосовых вызовов.

Ранее число пользователей национального мессенджера MAX превысило 50 млн. В пресс-службе платформы уточнили, что среднесуточный охват в октябре составил 19 млн человек.