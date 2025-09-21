Главная торговая улица Лондона закрылась для машин на один день Оксфорд-стрит в Лондоне на один день превратилась в пешеходный бульвар

Главная торговая улица Лондона Оксфорд-стрит до конца дня 21 сентября превратилась в пешеходную зону. В рамках эксперимента властей движение всех транспортных средств, включая такси, автобусы и велосипеды, было приостановлено, а на проезжей части организовали фестиваль, сообщает Sky News.

Пробное перекрытие движения является частью стратегии по возможному полному преобразованию фешенебельного района Уэст-Энд в пространство для пешеходов. Для гостей фестиваля организовали художественные инсталляции, концертные площадки и экспозицию, рассказывающую об историческом прошлом Оксфорд-стрит. Крупнейшие ретейлеры, такие как универмаг John Lewis, бутик Topshop и музыкальный магазин HMV, проводили для посетителей интерактивные мероприятия и акции. Для детей работали поэтический кружок, мастер-классы по аквагриму и литературный фестиваль.

